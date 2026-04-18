Gobierno refuerza seguridad electoral por amenazas a candidatos presidenciales

El Gobierno Nacional reforzó las medidas de seguridad para los candidatos presidenciales en Colombia, luego de que en los últimos días se conocieran amenazas contra varios aspirantes y alertas sobre posibles atentados en medio de la recta final de la campaña electoral.

La preocupación se intensificó tras la circulación en redes sociales de una imagen con una corona fúnebre dirigida a los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. A esto se sumó el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que agencias de inteligencia de Estados Unidos tendrían información sobre un posible atentado contra el candidato Iván Cepeda.

“Ya tiene la CIA los datos reales y concretos sobre un posible atentado contra el candidato Iván Cepeda; en Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Ante este panorama, el Ejecutivo convocó una junta de seguridad extraordinaria el pasado 17 de abril, con la participación de la cúpula militar, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En este espacio se evaluaron los riesgos y se definieron acciones para garantizar la integridad de los aspirantes y sus equipos.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que tras la sesión número 17 del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe), se adoptaron medidas adicionales. Según explicó, algunos esquemas de seguridad superan los 30 integrantes y pueden ampliarse a más de 40 efectivos cuando los candidatos se desplazan por el territorio.

Asimismo, detalló que se han dispuesto vehículos blindados y convencionales, así como equipos de protección como mantas balísticas. “Todos los servicios de inteligencia están actuando mancomunadamente para prevenir cualquier riesgo”, afirmó el funcionario, quien también reiteró que el Gobierno ha venido fortaleciendo estos mecanismos desde meses antes del inicio formal de la campaña.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que las amenazas contra procesos democráticos no son exclusivas del país. “Ataques contra precandidatos en Estados Unidos, México, Ecuador y Colombia nos recuerdan esa cruda realidad”, señaló.

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El jefe de la cartera de Defensa explicó que desde hace un año se activó el denominado Plan Democracia, con el fin de garantizar elecciones seguras y transparentes. En ese marco, indicó que ya se han atendido 172 eventos relacionados con campañas políticas, con la participación de más de 6.000 uniformados entre militares y policías.

Sánchez también aseguró que se han reforzado los esquemas de protección de los candidatos y que existe coordinación permanente con otras entidades del Estado, incluyendo la Fiscalía. Además, destacó que una de las conclusiones de la reciente junta de inteligencia fue priorizar y focalizar esfuerzos para proteger no solo a los aspirantes, sino también a sus familias, sedes de campaña y lugares de desplazamiento.

El ministro subrayó la importancia de la cooperación internacional en materia de inteligencia para verificar posibles amenazas. En ese sentido, anunció que se ofrece una recompensa de hasta mil millones de pesos por información que permita prevenir ataques contra los candidatos.

En medio de este contexto, las autoridades reiteraron que la prioridad es garantizar el desarrollo de unas elecciones seguras, en las que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin presiones ni violencia, mientras se mantiene el monitoreo constante de cualquier riesgo que pueda afectar el proceso democrático.