Iván Cepeda retó a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a debatir

El candidato presidencial Iván Cepeda lanzó un nuevo pulso político en la campaña electoral al retar públicamente a debatir a los aspirantes de sectores de derecha Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, en un escenario que busca confrontar visiones de país en la recta final hacia las elecciones.

El anuncio se realizó desde la provincia del Sumapaz, en Cundinamarca, durante una concentración política en la que el aspirante del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida planteó la necesidad de abrir un debate directo sobre propuestas estructurales para el país.

“Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”, afirmó Cepeda, en un mensaje que marca un giro en la dinámica de su campaña.

El candidato insistió en que el país atraviesa un momento clave en el que se deben contrastar proyectos políticos de manera abierta y argumentada. En ese sentido, planteó que la discusión no debe centrarse en confrontaciones personales, sino en el análisis de temas de fondo que definan el rumbo de Colombia.

Durante su intervención, Cepeda también cuestionó lo que calificó como prácticas de desinformación y ataques en la contienda electoral, e hizo un llamado a elevar el nivel del debate público. “Llegó la hora de pasar del cómodo ejercicio de calumniar y agredir al debate conceptual, argumentativo y estructurado sobre ideas y propuestas”, sostuvo.

Además, propuso que este eventual debate se realice bajo condiciones equitativas y previamente acordadas entre las campañas. Según explicó, aspectos como los moderadores, el temario y el formato deben ser definidos de manera conjunta para garantizar transparencia y equilibrio en la discusión.

El aspirante también anunció que su campaña designará un equipo encargado de coordinar los detalles logísticos y metodológicos del debate, con el objetivo de asegurar que se trate de un ejercicio democrático real y no de un escenario de confrontación superficial.

En su paso por el Sumapaz, Cepeda aprovechó para referirse a temas programáticos, especialmente en materia rural. Señaló que su propuesta contempla avanzar en la consolidación de zonas de reserva campesina en municipios como San Bernardo, Pasca y Fusagasugá, con el fin de fortalecer la economía campesina y proteger territorios estratégicos como el páramo de Sumapaz.

Asimismo, reiteró que su proyecto político busca profundizar reformas orientadas a la equidad social y al desarrollo territorial, en línea con lo que ha denominado una transformación estructural del país.

Hasta el momento, ni Paloma Valencia ni Abelardo de la Espriella han respondido públicamente a la invitación. Sin embargo, el reto planteado por Cepeda abre la posibilidad de nuevos escenarios de debate en una campaña marcada por la polarización y la disputa de modelos políticos.

A medida que avanza el calendario electoral, este tipo de iniciativas se perfilan como clave para que los ciudadanos conozcan y contrasten las propuestas de los distintos candidatos, en un contexto en el que el debate público cobra cada vez mayor relevancia.