Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, anunció que votará por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en la segunda vuelta presidencial. Su decisión importa porque vuelve a poner bajo presión a un partido dividido entre el respaldo a Iván Cepeda, el voto antipetrista y las fisuras de su propia bancada.

Una decisión que golpea al Verde

La representante Katherine Miranda hizo público su voto por Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, para la segunda vuelta presidencial. La congresista explicó que su decisión no está guiada por una afinidad ideológica plena, sino por lo que considera una defensa de la Constitución, la independencia de las instituciones y los límites al poder.

El anuncio tiene peso político porque Miranda no es una figura marginal dentro de la Alianza Verde. Ha sido una de las voces más visibles de la colectividad en la Cámara de Representantes y, durante el actual gobierno, pasó de haber acompañado a Gustavo Petro en 2022 a convertirse en una de sus contradictoras más activas en el Congreso.

En su pronunciamiento, Miranda sostuvo que durante estos años hizo control político al Gobierno y cuestionó decisiones en salud, meritocracia, corrupción, abusos de poder y trato a quienes piensan distinto. Con ese argumento, defendió que lo responsable era hacer público su voto antes de la segunda vuelta.

La representante también buscó marcar distancia de una lectura estrictamente ideológica de la elección. Según dijo, la disputa no debe entenderse como una pelea entre izquierda y derecha, sino como una definición sobre el alcance del poder y los contrapesos institucionales.

El problema de fondo en la Alianza Verde

La decisión de Miranda vuelve a mostrar el dilema que enfrenta la Alianza Verde. La colectividad ha llegado a esta campaña con sectores que no se mueven en la misma dirección: una parte se acercó a Iván Cepeda, otra ha respaldado opciones de centro o derecha, y varias figuras han cuestionado la forma en que el partido toma decisiones internas.

Ese quiebre no empezó con la segunda vuelta. En abril, Miranda ya se había apartado de la línea mayoritaria del partido al respaldar a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en primera vuelta, mientras la colectividad avanzaba hacia un apoyo a Cepeda. Ahora, al anunciar su voto por De la Espriella, profundiza esa ruptura pública.

El caso también es importante porque Miranda representa una trayectoria incómoda para el Verde: fue cercana al proyecto que llevó a Petro a la Presidencia, pero luego se convirtió en una crítica del Gobierno. Ese giro le permite hablarle a un sector de votantes que no se identifica plenamente con la derecha, pero tampoco quiere respaldar al candidato del oficialismo.

Para el partido, el reto inmediato no es solo electoral. La pregunta es cómo administrar una colectividad con liderazgos que conviven bajo la misma personería, pero que llegan a la segunda vuelta con posiciones abiertamente opuestas. La tensión toca la disciplina interna, la identidad programática y el margen de sus figuras para tomar decisiones propias.

Con la segunda vuelta prevista para el 21 de junio, el anuncio de Miranda suma presión sobre el Verde en los días finales de campaña. Lo que sigue será ver si la colectividad responde institucionalmente, si opta por dejar libertad a sus voces disidentes o si esta nueva fractura anticipa una reorganización más profunda después de las elecciones.