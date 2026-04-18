Margarita Rosa de Francisco respalda a Iván Cepeda y se suma a su campaña

La actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco anunció públicamente su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, sumándose así a la lista de figuras del ámbito cultural que han expresado su apoyo en medio de la contienda electoral en Colombia.

A través de un mensaje difundido en video, De Francisco manifestó su respaldo “decidido” al aspirante, destacando cualidades personales y políticas que, según afirmó, lo convierten en una opción sólida para llegar a la Casa de Nariño. “Creo en él como persona, creo en su altura ética, en esa serenidad”, expresó, al tiempo que aseguró que su eventual elección generaría orgullo entre los colombianos.

La también columnista señaló que el país atraviesa un momento clave, en el que los cambios iniciados en los últimos años deberían tener continuidad. En ese sentido, sostuvo que Cepeda representa una alternativa que permitiría consolidar esas transformaciones. “Quiero que Iván Cepeda sea el próximo presidente de Colombia”, afirmó.

Al respaldo de De Francisco se sumó el del reconocido pintor Carlos Jacanamijoy, quien también expresó su apoyo a la fórmula presidencial encabezada por Cepeda. El artista aseguró que conoce al candidato desde hace años, lo que, según dijo, le permite dar fe de su carácter y trayectoria.

“Es una persona sensata, coherente y un gran amigo del pueblo”, manifestó Jacanamijoy, quien además hizo un llamado a distintos sectores de la sociedad a participar activamente en las elecciones. En particular, invitó a comunidades indígenas, de las cuales hace parte, así como a ciudadanos indecisos, a respaldar la candidatura.

El pintor fue más allá al plantear la posibilidad de una victoria en primera vuelta, destacando la importancia de movilizar a los votantes. “Es una gran ocasión para invitar a muchos amigos, a mucha familia y a toda la gente colombiana que no ha votado para que nos decidamos a ganar en primera vuelta”, señaló.

Le puede interesar: Gobierno convocó junta de seguridad por presuntas amenazas contra Iván Cepeda

Estos respaldos se producen en un contexto electoral marcado por la polarización y el debate sobre el rumbo político del país. La participación de figuras reconocidas del ámbito cultural ha cobrado relevancia en la campaña, al influir en la opinión pública y amplificar los mensajes de los candidatos.

Las elecciones presidenciales se perfilan como una de las más decisivas de los últimos años, con múltiples sectores buscando consolidar apoyos de cara a la primera vuelta. En este escenario, el respaldo de personalidades como Margarita Rosa de Francisco y Carlos Jacanamijoy se convierte en un impulso simbólico y político para la campaña de Iván Cepeda.