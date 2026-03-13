Nuevo Liberalismo coavaló candidatura de Paloma Valencia y Oviedo

El partido Nuevo Liberalismo anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, en el marco de la denominada Gran Consulta por Colombia, una iniciativa política que busca consolidar una alternativa frente al actual escenario de polarización en el país.

La decisión fue confirmada por el director de la colectividad, Juan Manuel Galán, quien presentó el respaldo ante el Consejo Nacional del partido. Con este anuncio, el Nuevo Liberalismo se suma formalmente a la candidatura que impulsa el Centro Democrático y otros sectores políticos y movimientos ciudadanos.

La llamada Gran Consulta por Colombia es un proceso que reúne al Centro Democrático, al Nuevo Liberalismo y a cinco movimientos significativos de ciudadanos. El objetivo de esta alianza es construir una propuesta política que, según sus promotores, represente una alternativa frente a la polarización y a los extremos ideológicos que actualmente marcan el debate público en el país.

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Tras conocerse la decisión, la candidata presidencial Paloma Valencia celebró el respaldo y destacó el significado político de contar con el apoyo del partido liderado por Juan Manuel Galán.

“Estamos muy contentos con Juan Manuel Galán y el partido Nuevo Liberalismo por otorgarnos el coaval para nuestra candidatura presidencial. Nos honra profundamente contar con el respaldo del hijo de una persona que entregó su vida por Colombia y que ha mantenido en alto ese legado de firmeza y compromiso con el país. Hoy nos une la convicción de trabajar juntos por un proyecto que le devuelva esperanza y futuro a Colombia”, afirmó Valencia.

El respaldo también fue ratificado por Juan Manuel Galán, quien señaló que la decisión responde a la necesidad de construir una propuesta política que permita superar las divisiones actuales del país y plantear una agenda de transformación democrática.

“Tenemos que sacar al país de la polarización, de los extremos. Junto a Paloma y Juan Daniel, Colombia tiene otra alternativa basada en principios y respeto a los colombianos. A pesar de las diferencias se ha logrado construir lo que el país necesita en los próximos 25 años: la unidad”, manifestó el dirigente político.

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La alianza se presenta como parte de un proceso de articulación política más amplio que busca consolidar un bloque de fuerzas de cara a las próximas elecciones presidenciales. De acuerdo con los promotores de la consulta, el propósito es permitir que diferentes sectores participen en un mecanismo de selección que defina una candidatura única.

El anuncio también marca un nuevo capítulo en el panorama político nacional, al reunir en un mismo proyecto a sectores que históricamente han tenido diferencias, pero que ahora coinciden en la necesidad de construir una alternativa común.

Por ahora, los líderes de la iniciativa han señalado que continuarán avanzando en la consolidación de la Gran Consulta por Colombia y en la construcción de una propuesta programática que será presentada a los ciudadanos en los próximos meses.