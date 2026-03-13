Pipe Córdoba declina de su aspiración y se suma a la campaña de Paloma Valencia

El excontralor general Carlos Felipe “Pipe” Córdoba anunció este viernes 13 de marzo que dejará su aspiración a la Presidencia de la República para sumarse a la campaña de la senadora Paloma Valencia, una de las principales figuras del Centro Democrático de cara a las elecciones de 2026.

El anuncio se produjo a través de un video difundido públicamente, en el que Córdoba confirmó que aceptó la invitación hecha por la congresista. En esa conversación, Valencia propuso unir fuerzas entre quienes defienden la institucionalidad y la democracia en Colombia.

“Hoy quiero decirle a Paloma Valencia y a todos los colombianos que he escuchado ese llamado. Por eso anuncio con claridad que acepto esa invitación. Acepto unir fuerzas con Paloma Valencia porque Colombia necesita algo urgente: la unión para recuperar el país”, afirmó el excontralor.

Con esta decisión, Córdoba se retira de la carrera presidencial y se integra al proyecto político que busca consolidar la candidatura de Valencia dentro de la oposición al actual Gobierno.

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Un llamado a la unión entre sectores políticos

Durante su declaración, Córdoba insistió en que el momento político del país exige superar divisiones entre sectores que comparten principios democráticos.

Según explicó, la competencia entre liderazgos con visiones similares podría debilitar las posibilidades de construir una alternativa política sólida para las próximas elecciones.

“Colombia necesita que quienes creemos en la democracia dejemos de competir entre nosotros y empecemos a unirnos para salvar el país”, expresó.

El excontralor aseguró que la decisión responde a la necesidad de construir una alianza política más amplia que permita enfrentar los retos que, a su juicio, atraviesa el país.

Preocupación por seguridad, economía y salud

En su mensaje, Córdoba también expresó preocupación por la situación que vive Colombia en distintos frentes, entre ellos la seguridad, el desempeño de la economía y las dificultades que enfrenta el sistema de salud.

Según afirmó, miles de ciudadanos están enfrentando problemas para acceder a medicamentos y tratamientos, lo que ha generado una crisis que impacta directamente a los pacientes y a la red hospitalaria.

“Hoy miles de colombianos están sufriendo la crisis del sistema: medicamentos que no llegan, tratamientos que se suspenden y hospitales en dificultad. Tristemente, hay colombianos que están muriendo esperando atención”, señaló.

El excontralor aseguró que estos problemas reflejan uno de los momentos más complejos que ha vivido el país en los últimos años.

Un mensaje sobre su trayectoria pública

Córdoba también recordó su trayectoria en el sector público y afirmó que su decisión se basa en la experiencia acumulada durante su carrera en distintas entidades del Estado.

“He servido a Colombia como soldado, secretario de Gobierno, auditor y contralor. Y si algo he aprendido en todos estos años es que, cuando el país está en riesgo, el deber es unirnos”, manifestó.

En ese sentido, aseguró que su apoyo a la campaña de Paloma Valencia busca aportar a la construcción de un proyecto político que priorice la estabilidad institucional y la recuperación del país.

“No es momento de egos”

Al finalizar su intervención, Córdoba hizo un llamado a los líderes políticos a dejar de lado las aspiraciones personales y concentrarse en lo que considera el desafío principal del país.

“Este no es momento de egos. Es momento de volver a confiar”, concluyó.

El anuncio marca un movimiento relevante dentro del escenario político rumbo a las elecciones presidenciales de 2026, al consolidar una alianza entre dos figuras con trayectoria en la vida pública y con influencia en sectores de la oposición.