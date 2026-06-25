Cundinamarca- lidera -desempeño- institucional

Cundinamarca ocupó el primer lugar entre las entidades territoriales del país en el Índice de Desempeño Institucional, IDI, correspondiente a la vigencia 2025.

El departamento obtuvo una calificación de 99 puntos sobre 100, según la medición del Departamento Administrativo de la Función Pública, que evaluó a 3.371 entidades públicas del país.

“Hoy recibimos una excelente noticia. De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, ocupamos el primer lugar entre todas las entidades territoriales del país”, afirmó el gobernador Jorge Rey.

De acuerdo con los resultados, Cundinamarca superó a Valle del Cauca, que registró 98 puntos, y a Antioquia, que obtuvo 94,1. Además, se ubicó por encima del promedio nacional, que fue de 83,7 puntos.

El Índice de Desempeño Institucional mide la capacidad de las entidades públicas para gestionar sus procesos con eficiencia, transparencia, planeación, control interno y orientación al ciudadano.

Esta evaluación se realiza a partir de la información reportada en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión, FURAG.

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“El departamento va por el camino correcto. Somos un gobierno dispuesto a solucionar los problemas de la gente, resolutivo y siempre dispuesto a servir”, expresó Rey.

El mandatario también destacó el trabajo de los equipos de la administración departamental y aseguró que el resultado refleja el esfuerzo institucional adelantado durante la vigencia 2025.

La Gobernación explicó que este logro está relacionado con la estrategia de simulacro de recolección y validación de evidencias, liderada por el Departamento Administrativo de Función Pública de Cundinamarca.

Dicha estrategia permitió revisar con anticipación los soportes requeridos, identificar oportunidades de mejora y consolidar la información entregada por las diferentes dependencias.

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Luz Marina Sánchez Bohórquez, directora del Departamento Administrativo de Función Pública de Cundinamarca, aseguró que el resultado refleja el rigor técnico con el que se preparó la administración.

“Lograr un 99 % de cumplimiento en el FURAG les garantiza a los ciudadanos que cuentan con un gobierno transparente que trabaja con absoluta excelencia”, afirmó la funcionaria.

El gobernador Jorge Rey concluyó que la administración seguirá trabajando para que Cundinamarca también logre ubicarse entre los cinco primeros lugares del Índice de Competitividad Regional.