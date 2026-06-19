Un año de investigaciones permitió a las autoridades golpear una estructura criminal dedicada, presuntamente, al tráfico de estupefacientes en municipios de Cundinamarca. El operativo dejó 12 personas judicializadas y la desarticulación de la organización conocida como ‘Los Oporto’, que tendría injerencia en Facatativá y otros municipios de la Sabana.

El resultado fue presentado por la Gobernación de Cundinamarca y el Departamento de Policía Sabana, que destacaron el trabajo conjunto adelantado con la Fiscalía General de la Nación para seguir la pista de la organización y recopilar las pruebas que permitieron las capturas.

“Desde el inicio de este gobierno nos propusimos desarticular las estructuras criminales asociadas a este territorio de la Sabana que se lucran de este negocio ilegal. Hoy tenemos un nuevo y contundente resultado”, señaló el gobernador Jorge Emilio Rey.

Operación tras un año de investigación

De acuerdo con las autoridades, la operación fue desarrollada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y de inteligencia policial, que durante varios meses realizaron labores de seguimiento y recolección de información.

El coronel Andrés Arias, comandante del Departamento de Policía Sabana, informó que fueron ejecutadas nueve capturas por orden judicial y tres imputaciones por delitos relacionados con concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, homicidio, porte ilegal de armas y amenazas.

Durante los procedimientos también fueron incautadas armas de fuego, municiones, estupefacientes, un vehículo y más de cinco millones de pesos en efectivo.

Presuntos vínculos con el Clan del Golfo

Según las investigaciones, la organización estaría liderada por alias ‘Ciro’ o ‘El Viejo’ y contaría con una estructura logística que le permitía movilizar drogas utilizando el transporte público para evadir los controles de las autoridades.

Las autoridades indicaron que el grupo tendría presencia en municipios como Facatativá, El Rosal, Subachoque y Mosquera, además de extender su influencia a otras zonas de Cundinamarca, Boyacá, Bogotá y el Magdalena Medio.

La Policía también investiga presuntos vínculos de la organización con el Clan del Golfo, así como su posible participación en homicidios selectivos, amenazas y actividades de control territorial.

Rentas ilegales superiores a $300 millones mensuales

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, la estructura criminal obtenía ingresos ilícitos superiores a los 300 millones de pesos mensuales.

Además del tráfico de estupefacientes, los investigadores establecieron que la organización presuntamente obtenía recursos mediante actividades de préstamo informal conocidas como “gota a gota”.

Las autoridades aseguraron que este resultado representa un golpe importante a las economías ilegales que operan en la región y reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad delictiva a través de los canales oficiales de la Policía Nacional.

“El Departamento de Policía Sabana reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana e invita a seguir denunciando cualquier hecho delictivo que afecte la convivencia y la tranquilidad de las comunidades”, concluyó el coronel Arias.