Disidencias de ‘Iván Mordisco’ atacan estación de Policía en Jambaló, Cauca

Mié, 19/11/2025 - 09:01
Disidencias de ‘Iván Mordisco’ atacaron la estación de Policía de Jambaló, Cauca, con fusiles y explosivos. El CRIC alertó hostigamientos desde las 5:00 a. m.
Disidencias de las Farc.
Créditos:
EFE.

Las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ protagonizaron un nuevo ataque armado en el departamento del Cauca. En esta ocasión, la ofensiva se registró en la estación de Policía del municipio de Jambaló, en el nororiente del departamento, donde hombres fuertemente armados irrumpieron en la madrugada de este jueves, generando temor entre los habitantes de la zona urbana.

De acuerdo con versiones iniciales, alrededor de las 5:00 a. m. un grupo de individuos armados con fusiles y vestidos con prendas de camuflado llegó hasta el centro del municipio. Desde ese punto utilizaron un megáfono para exigir que los residentes de las viviendas cercanas a la estación de Policía evacuaran de inmediato, advirtiendo de la inminencia del ataque. Minutos después iniciaron las acciones ofensivas contra la infraestructura policial, que incluyeron disparos y la detonación de artefactos explosivos.

Los uniformados que se encontraban en la estación se atrincheraron dentro de las instalaciones para protegerse del hostigamiento. Hasta el momento no se han entregado reportes oficiales sobre personas heridas, pero la comunidad informó sobre momentos de pánico debido al prolongado intercambio de disparos que se escuchó en distintos sectores del municipio.

Alerta del Consejo Regional Indígena del Cauca

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) confirmó la situación mediante un comunicado difundido a través de redes sociales. Según la organización, los enfrentamientos y detonaciones comenzaron en las primeras horas de la mañana, generando preocupación entre las comunidades indígenas que habitan la zona. El CRIC pidió respeto por la vida y la integridad de la población civil, además de solicitar que se evite su vinculación o afectación en medio de los ataques.

Surge en medio de una escalada de ataques en el Cauca

Este hecho no es aislado. En días anteriores, las disidencias de las Farc ejecutaron un ataque en el corregimiento de Mondomo, perteneciente al municipio de Santander de Quilichao. En ese caso, el uso de explosivos dejó seis personas heridas y afectó cerca de un centenar de viviendas, lo que evidencia un aumento en las acciones armadas de estos grupos en distintas zonas del norte del Cauca.

Además, estos hechos se presentan tras la reciente reaparición pública de alias ‘Iván Mordisco’, quien emitió mensajes en los que hacía advertencias relacionadas con los bombardeos efectuados por la Fuerza Pública, operaciones en las que murieron varios menores de edad integrantes de ese grupo armado ilegal.

Reacción del presidente Gustavo Petro

Tras los mensajes del cabecilla, el presidente Gustavo Petro respondió al llamado “juicio revolucionario” mencionado por Mordisco. El mandatario señaló que Alirio Zárate, conocido como ‘Runcho’ y señalado como uno de los compradores de cocaína del grupo armado, no corresponde a la imagen que el cabecilla intenta presentar. Incluso comparó estas versiones con las afirmaciones de dirigentes políticos que han pedido que él enfrente procesos judiciales en Estados Unidos.

