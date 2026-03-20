Facatativá bajo el agua: más de 10.000 afectados por inundaciones

Tras tres días de intensas lluvias, el municipio de Facatativá enfrenta una grave emergencia por inundaciones que deja más de 10.000 personas afectadas, especialmente en el borde sur de la localidad.

El alcalde Luis Carlos Casas entregó un balance de la situación y detalló el alcance de la emergencia. “Tenemos un balance de cinco veredas afectadas, 15 barrios del borde sur a la ribera del río Botello, más de 10.000 personas que tuvieron afectaciones frente a las inundaciones en sus casas”, afirmó.

La magnitud del evento también se refleja en la infraestructura impactada. Según el mandatario, cerca de 3.200 viviendas o predios resultaron afectados por el desbordamiento del río, que alcanzó niveles críticos tras más de un día continuo de lluvias intensas.

Aunque el panorama ha comenzado a mejorar con la disminución del caudal, las autoridades continúan atendiendo a las familias damnificadas. “Alrededor de 590 familias que en estos momentos estamos atendiendo ya después de que las aguas han venido descendiendo a su nivel”, explicó Casas.

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El alcalde destacó que las condiciones climáticas recientes han sido determinantes para contener la emergencia. “El clima ha sido fundamental para que los niveles puedan disminuir, pero más para que el agua que viene de las partes altas no venga en el mismo caudal tan intenso”, señaló.

En esta etapa, los esfuerzos se concentran en la atención humanitaria y la recuperación de las zonas afectadas. “Estamos en la atención a ellos, entregando mercados, frazadas, colchonetas que se perdieron, agua potable, kit y aseos”, indicó.

Sobre las causas de la emergencia, Casas aseguró que se trata de un evento atípico en la historia reciente del municipio. “Hace 20 años no teníamos una inundación de esta magnitud”, dijo. Además, explicó que las lluvias constantes generaron un crecimiento súbito del caudal. “Tuvimos prácticamente más de un día completo de lluvia permanente (…) un crecimiento exponencial de un día completo de lluvias intensas”.

El mandatario también advirtió sobre factores estructurales que aumentan el riesgo. “Todo el borde sur (…) se construyó a la ribera del río Botello y cuando el río recobra su caudal (…) desborda e inunda los barrios de este sector”, explicó.

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Actualmente, las labores se concentran en barrios como Villas de Manguy, Girardot, Paraíso y La Convención, donde aún se registran afectaciones importantes y presencia de familias en proceso de recuperación.

En medio de la emergencia, el alcalde se refirió al apoyo institucional recibido. “Hemos recibido apoyo de la Unidad Nacional del Riesgo del Departamento, pero no hemos recibido apoyo de la Unidad Nacional del Riesgo Nacional”, afirmó, en medio de la polémica por la atención del Gobierno.

Finalmente, Casas proyectó que la situación podría normalizarse en el corto plazo, aunque condicionada al clima. “Podríamos decir que en una semana ya podríamos tener total normalidad, siempre y cuando no siga lloviendo con la misma intensidad”, indicó.

Sin embargo, advirtió que las labores de limpieza tomarán más tiempo. “Entre uno y dos meses haciendo limpiezas (…) porque quedó mucho material biológico en la ribera del río”, puntualizó.

El alcalde envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: “Desde el primer momento (…) hemos estado atendiendo. Vamos a seguir acompañando a la ciudadanía”.

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