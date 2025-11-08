Lo que se sabe del atentado al Batallón Bolívar en Tunja

De forma simultánea, en las instalaciones del Batallón Simón Bolívar, expertos del Ejército efectuaron otra detonación preventiva ante la sospecha de material explosivo dentro del recinto militar. Aunque las sirenas y la movilización de ambulancias generaron alarma, no se registraron víctimas ni heridos, confirmaron fuentes oficiales.

Dos hechos distintos bajo investigación

En un principio se pensó que ambos sucesos podían estar relacionados debido a la cercanía de los puntos, pero la Policía Nacional aclaró que se trataba de “dos casos distintos”.

Los organismos de seguridad —entre ellos el Ejército Nacional, la Policía Metropolitana de Tunja y unidades de socorro— permanecen desplegados en los dos escenarios para recolectar evidencias y determinar el tipo de material hallado dentro de la volqueta.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar la difusión de información no verificada que pueda generar pánico y reiteraron que la situación se encuentra bajo control.

Pronunciamiento del presidente Gustavo Petro

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro confirmó que fue neutralizado un atentado que se pretendía realizar contra instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla, también ubicado en Tunja.

“La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales”, aseguró el mandatario, quien además hizo un llamado a “no bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, mercancías ilícitas, capos y capacidad de afectación a la población civil”.

Seguridad reforzada en Tunja

Tras los hechos, el Gobierno Departamental y las Fuerzas Militares ordenaron reforzar los controles de seguridad en los accesos a Tunja y en zonas cercanas a instalaciones militares y residenciales.

La investigación continúa abierta, y se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados de los análisis sobre el material encontrado dentro del vehículo abandonado.