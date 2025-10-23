La ciudad de Sincelejo vive una profunda indignación tras conocerse un hecho de maltrato animal extremo. Dos mujeres, conocidas como ‘Teresita’ y Arlin Cuello, fueron capturadas y enviadas a prisión luego de admitir que mataron e incineraron a un perro pastor alemán, llamado Rommy, argumentando que el animal estaba “poseído por un espíritu maligno”.

Le puede interesar: Joyas robadas del Louvre contenían esmeraldas colombianas

El horror descubierto en una vivienda del barrio La Pollita

El incidente tuvo lugar en una casa ubicada en el barrio La Pollita, donde vecinos escucharon gritos, rezos y ruidos inusuales que despertaron preocupación. Alarmados, alertaron a la Policía.

Al ingresar a la vivienda, los uniformados encontraron el cuerpo incinerado del perro. Las mujeres insistían en que estaban “liberándolo del demonio”.

Intervención de la Fiscalía y proceso judicial

La Fiscalía General de la Nación confirmó que ambas mujeres fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien legalizó la captura e imputó cargos por maltrato animal con resultado de muerte agravada.

Además, por su comportamiento errático durante la audiencia, las autoridades ordenaron que fueran sometidas a una evaluación psiquiátrica para determinar si comprendían la gravedad de sus actos.

Reacción social y presión por justicia

El caso ha generado una enorme ola de rechazo en redes sociales. Miles de usuarios y organizaciones defensoras de animales exigen que no haya impunidad y que se haga justicia por Rommy. Etiquetas como #JusticiaParaRommy han sido tendencia, acompañadas de llamados a fortalecer las leyes de protección animal en Colombia.