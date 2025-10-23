Inicio
Regiones

Perro quemado por “posesión” en Sincelejo desata indignación

Jue, 23/10/2025 - 12:45
El caso de Rommy, el perro quemado en Sincelejo por supuesta posesión, genera indignación nacional. Exigen justicia y condenas ejemplares.
Rommy fue asesinado y quemado por dos mujeres en Sincelejo.
Créditos:
Fiscalía General de la Nación

La ciudad de Sincelejo vive una profunda indignación tras conocerse un hecho de maltrato animal extremo. Dos mujeres, conocidas como ‘Teresita’ y Arlin Cuello, fueron capturadas y enviadas a prisión luego de admitir que mataron e incineraron a un perro pastor alemán, llamado Rommy, argumentando que el animal estaba “poseído por un espíritu maligno”.

Le puede interesar: Joyas robadas del Louvre contenían esmeraldas colombianas

El horror descubierto en una vivienda del barrio La Pollita

El incidente tuvo lugar en una casa ubicada en el barrio La Pollita, donde vecinos escucharon gritos, rezos y ruidos inusuales que despertaron preocupación. Alarmados, alertaron a la Policía.

Al ingresar a la vivienda, los uniformados encontraron el cuerpo incinerado del perro. Las mujeres insistían en que estaban “liberándolo del demonio”.

Intervención de la Fiscalía y proceso judicial

La Fiscalía General de la Nación confirmó que ambas mujeres fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien legalizó la captura e imputó cargos por maltrato animal con resultado de muerte agravada.

Además, por su comportamiento errático durante la audiencia, las autoridades ordenaron que fueran sometidas a una evaluación psiquiátrica para determinar si comprendían la gravedad de sus actos.

Reacción social y presión por justicia

El caso ha generado una enorme ola de rechazo en redes sociales. Miles de usuarios y organizaciones defensoras de animales exigen que no haya impunidad y que se haga justicia por Rommy. Etiquetas como #JusticiaParaRommy han sido tendencia, acompañadas de llamados a fortalecer las leyes de protección animal en Colombia.

 

Lo que dice la ley sobre maltrato animal en Colombia

Las organizaciones animalistas recordaron que la Ley 1774 de 2016 establece que el maltrato animal es un delito penal, sancionable con hasta 36 meses de cárcel, multas económicas y posibles inhabilidades.

Cuando el maltrato causa la muerte del animal, como ocurrió en este caso, la pena puede aumentar. Por ello, se espera que los responsables enfrenten una condena ejemplar.

Preocupación por fanatismo y salud mental

El caso también ha encendido debates sobre el impacto de creencias extremas, fanatismo religioso y trastornos mentales no tratados. El argumento de que el perro estaba “poseído” genera preocupación entre expertos, quienes insisten en la necesidad de atención psiquiátrica adecuada y educación sobre bienestar animal.

Le puede interesar:  Lula da Silva confirma que buscará un cuarto mandato presidencial en Brasil

Rommy, símbolo de un llamado al cambio

Para muchos ciudadanos, Rommy se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la crueldad animal en Colombia. Fundaciones, veterinarios y activistas piden que este crimen marque un antes y un después, y que se refuercen campañas de tenencia responsable y respeto por la vida animal.

El asesinato de Rommy no es un hecho aislado, sino un reflejo de la urgencia de proteger a los animales, garantizar atención en salud mental y hacer cumplir la ley. La ciudadanía exige que este caso no quede en silencio y que se convierta en un precedente de justicia.

 

Creado Por
Kienyke.com
Mascotas
Noticias Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
Perro quemado por “posesión” en Sincelejo desata indignación
Rommy fue asesinado y quemado por dos mujeres en Sincelejo.
El caso de Rommy, el perro quemado en Sincelejo por supuesta posesión, genera indignación nacional. Exigen justicia y condenas ejemplares.
Mundo
Joyas robadas del Louvre contenían esmeraldas colombianas
Esmeraldas colombianas entre las joyas
El Louvre perdió su colección más valiosa, se llevaron un collar del siglo XIX con esmeraldas colombianas, considerado un “atentado contra la humanidad”.
Tendencias
Victoria's Secret le dijo "no" a modelo con cáncer
Bianca Balti Victoria's Secret
Bianca Balti expuso en sus redes sociales su deseo de desfilar para el Victoria's Secret Fashion show, pero la marca le dijo que no.
Deportes
Messi renueva contrato con Inter Miami hasta 2028
Messi renueva contrato con Inter Miami
El club Inter Miami confirmó que el contrato de Lionel Messi fue renovado hasta el final de la temporada 2028.
Kien Opina