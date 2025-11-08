Tras varios días de intensa búsqueda y una recompensa de 50 millones de pesos ofrecida por la Gobernación de Antioquia, se entregó ante las autoridades el hombre señalado de haber atacado con extrema crueldad a un perro, en un caso que generó indignación y repudio en todo el país.

El anuncio fue realizado en la madrugada de este viernes. Según confirmó la Gobernación, el individuo llegó acompañado de un perro que ahora será sometido a una evaluación veterinaria para determinar si se trata del mismo animal que aparece en el video viralizado en redes sociales, donde se evidencian los actos de maltrato.

Para garantizar la protección del canino, un equipo de veterinarios y miembros de la Policía Ambiental acompañan el procedimiento. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional iniciaron las diligencias judiciales correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró la entrega del presunto agresor y destacó la importancia de la presión ciudadana en el desarrollo del caso.

“La sociedad no puede seguir tolerando estos actos de barbarie. Hemos estado muy atentos sobre este hecho tan lamentable. No sabe uno qué le pasa por la cabeza a un sujeto que, con tanta crueldad y sevicia, maltrata a un animal”, señaló el mandatario.

De acuerdo con las primeras declaraciones del señalado, los hechos ocurrieron en el municipio de Bolívar (Antioquia) el pasado 3 de noviembre.

Según la Ley 1774 de 2016, conocida como la Ley Ángel, el maltrato animal es un delito que puede acarrear penas entre 32 y 56 meses de prisión, además de multas de hasta 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si se confirma la muerte del animal y se prueban agravantes como la sevicia o la exposición pública del acto, la pena podría llegar hasta 98 meses de cárcel.