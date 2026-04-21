¿Qué hay de imperdible en el Burger Master 2026?

Ovejo Burgers & Drinks está listo para uno de los momentos más decisivos de su año: el Burger Master 2026. Con una estrategia que mezcla expansión, innovación de producto y colaboración con alta cocina, el objetivo es claro: superar las 28.000 hamburguesas vendidas durante el evento.

Expansión en Bogotá: llega Ovejo 140

Como parte de su crecimiento, la marca abre una nueva sede en Cedritos, reforzando su presencia en el norte de la ciudad y acercándose a una base de clientes clave en Bogotá. Este movimiento acompaña el desempeño positivo logrado en ediciones anteriores, donde alcanzaron 21.000 hamburguesas vendidas entre sus puntos de Zona T y Calle 118.

La nueva ubicación no solo amplía la capacidad operativa, sino que posiciona a Ovejo para responder a la alta demanda que genera el Burger Master, uno de los eventos gastronómicos más importantes del país.