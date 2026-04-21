¿Qué hay de imperdible en el Burger Master 2026?

Ovejo Burgers & Drinks está listo para uno de los momentos más decisivos de su año: el Burger Master 2026. Con una estrategia que mezcla expansión, innovación de producto y colaboración con alta cocina, el objetivo es claro: superar las 28.000 hamburguesas vendidas durante el evento.
Expansión en Bogotá: llega Ovejo 140
Como parte de su crecimiento, la marca abre una nueva sede en Cedritos, reforzando su presencia en el norte de la ciudad y acercándose a una base de clientes clave en Bogotá. Este movimiento acompaña el desempeño positivo logrado en ediciones anteriores, donde alcanzaron 21.000 hamburguesas vendidas entre sus puntos de Zona T y Calle 118.
La nueva ubicación no solo amplía la capacidad operativa, sino que posiciona a Ovejo para responder a la alta demanda que genera el Burger Master, uno de los eventos gastronómicos más importantes del país.
Big Band Burger: el producto estrella
Para esta edición, Ovejo presenta la Big Band Burger, una propuesta diseñada como una “composición colectiva” donde cada ingrediente cumple un rol específico. La hamburguesa incluye:
- Doble carne smash
- Doble capa de queso (white smoked cheddar y cheddar americano)
- Tocineta ahumada glaseada en miel
- Mermelada de tomates rostizados
- Mayonesa chipotle Dijon
- Pan pretzel
El resultado es una mezcla equilibrada entre sabores dulces, salados y ahumados, con una construcción pensada para ofrecer una experiencia completa en cada bocado.
Una colaboración con alta cocina
Uno de los diferenciales más importantes este año es la alianza con el chef Álvaro Clavijo, reconocido por liderar uno de los mejores restaurantes de América Latina según el ranking Latin America’s 50 Best Restaurants.
Esta colaboración busca elevar el nivel técnico del producto sin perder la esencia accesible de la marca. El desarrollo tomó cerca de un mes e incluyó pruebas con más de 20 tipos de queso, distintas recetas de pan y múltiples combinaciones de salsas.
Más allá del producto, Ovejo mantiene su propuesta como restaurante-bar, donde la música y la experiencia social son protagonistas. La “Big Band Burger” no solo es un concepto culinario, sino también una extensión de su identidad: una mezcla armónica, como una banda musical, donde cada elemento suma al resultado final.