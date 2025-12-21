Así se vive la Navidad en Ciudad Bolívar: ayudas, esperanza y comunidad

En medio de las montañas de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, la Navidad no solo se vive con luces y villancicos, sino con solidaridad, fe y compromiso social. En sectores como Corinto 3, donde la pobreza y el hambre siguen siendo una realidad diaria, diferentes líderes comunitarios y fundaciones trabajan para devolverle la esperanza a cientos de niños, adultos mayores y familias vulnerables.
Una fundación que siembra valores desde hace más de una década
Desde el año 2011, el pastor Nelson Aldana llegó a la comuna 4 de Ciudad Bolívar para liderar la Fundación Generación con Futuro, una organización cristiana que, aunque cuenta con 20 años de trayectoria, encontró en este territorio uno de sus mayores retos.
“Cuando uno llega acá, se da cuenta de la necesidad real, sobre todo en la alimentación. Hay personas que no logran hacer las tres comidas al día”, explica Aldana. Por eso, la labor de la fundación no se limita a ayudas materiales: su eje central es la formación en principios y valores, el respeto, el amor propio y la convivencia comunitaria.
Además de la enseñanza espiritual, la fundación ha impulsado donaciones de ropa, mercados, brigadas sociales e incluso logró construir una vivienda para una mujer que vivía en condiciones extremas.
Cada diciembre, la Fundación Generación con Futuro realiza uno de los eventos más esperados del año: una gran celebración navideña que convoca a niños de tres y hasta cuatro barrios del sector. Allí se entregan entre 700 y 800 regalos, acompañados de actividades recreativas y mensajes de esperanza.
“La Navidad aquí es amor. Si uno no tiene amor por esta comunidad, mejor no estar”, afirma el pastor, quien hace un llamado a las personas y empresas a compartir y aportar, recordando que “es mejor dar que recibir”.
Fundación Bogotown: regalar sonrisas y oportunidades
A esta labor se suma la Fundación Bogotown, representada por Laura Gómez, cuya misión es brindar un plato de comida a quien más lo necesita, con un enfoque especial en la niñez.
Durante esta jornada navideña, la fundación realizó una novena, entregó refrigerios y regalos, y fortaleció procesos sociales que vienen desarrollando desde hace varios años. Entre ellos se destaca el programa “Un recuerdo de mil sueños”, que ha permitido llevar a niños de la comunidad a experiencias recreativas como Mundo Aventura, funciones en Cine Colombia y talleres de protección infantil junto al ICBF.
“Encontramos niños felices, con muchas necesidades, pero llenos de esperanza y amor”, señala Gómez, quien insiste en que la unión entre fundaciones, empresas y ciudadanos puede cambiar realidades en Ciudad Bolívar.
Voces de la comunidad: entre la gratitud y la necesidad
Para Sandra Páez, madre de familia del sector, esta es la primera Navidad que vive junto al pastor Nelson y la describe como “muy bonita”, destacando las enseñanzas y sonrisas que reciben los niños. Sin embargo, reconoce que lo más difícil sigue siendo la falta de alimentos.
Ese mismo clamor lo expresa Ana Marcela Mosquera, habitante del barrio desde hace 17 años, quien asegura que lo más duro es ver a niños y abuelos pasar hambre: “Hay hogares donde si desayunan, no almuerzan”.
Un pesebre de reciclaje que une a la comunidad
Otro símbolo de estas Navidades es el pesebre elaborado con material reciclado por Patricia, una líder comunitaria que dedica entre 5 y 6 meses, desde las 4:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., a construir esta obra que representa escenas bíblicas y el mismo barrio de Corinto 3.
La comunidad recolecta cartón y materiales reutilizables, y lo que sobra se vende para comprar insumos. Solo en silicona, Patricia invierte cerca de 200.000 pesos, además de pintura y otros elementos. Su objetivo es claro: enseñar a los niños el valor del reciclaje y atraer ayudas para más de 130 menores inscritos en procesos comunitarios.
Ángel, uno de los niños beneficiados, lo resume con sencillez: “Lo que más me gusta es que repartan regalos y ayuden a los pobres”. Su mensaje es directo: “Vengan a Ciudad Bolívar”.
En estas calles, la Navidad no es un lujo, sino un acto de resistencia, unión y esperanza. Una prueba de que, incluso en medio de la necesidad, la solidaridad sigue siendo el mejor regalo.