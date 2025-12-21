Así se vive la Navidad en Ciudad Bolívar: ayudas, esperanza y comunidad

Una fundación que siembra valores desde hace más de una década

Desde el año 2011, el pastor Nelson Aldana llegó a la comuna 4 de Ciudad Bolívar para liderar la Fundación Generación con Futuro, una organización cristiana que, aunque cuenta con 20 años de trayectoria, encontró en este territorio uno de sus mayores retos.

Le puede interesar: Camilo Triana y otras marcas ayudaron a rehabilitar a más ...

“Cuando uno llega acá, se da cuenta de la necesidad real, sobre todo en la alimentación. Hay personas que no logran hacer las tres comidas al día”, explica Aldana. Por eso, la labor de la fundación no se limita a ayudas materiales: su eje central es la formación en principios y valores, el respeto, el amor propio y la convivencia comunitaria.

Además de la enseñanza espiritual, la fundación ha impulsado donaciones de ropa, mercados, brigadas sociales e incluso logró construir una vivienda para una mujer que vivía en condiciones extremas.

Cada diciembre, la Fundación Generación con Futuro realiza uno de los eventos más esperados del año: una gran celebración navideña que convoca a niños de tres y hasta cuatro barrios del sector. Allí se entregan entre 700 y 800 regalos, acompañados de actividades recreativas y mensajes de esperanza.

“La Navidad aquí es amor. Si uno no tiene amor por esta comunidad, mejor no estar”, afirma el pastor, quien hace un llamado a las personas y empresas a compartir y aportar, recordando que “es mejor dar que recibir”.