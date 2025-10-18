Estas son las ciudades donde regirá la ley seca del 18 de octubre

Con motivo de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se realizarán en Colombia el domingo 19 de octubre de 2025, distintas alcaldías del país decretaron la implementación de la Ley Seca como medida preventiva para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.

La restricción, que prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales, entrará en vigor desde el sábado 18 de octubre a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta el lunes 20 de octubre a las 6:00 a. m., aunque los horarios pueden variar según cada municipio.

¿Qué es la ley seca y por qué se aplica?

La ley seca es una medida administrativa que restringe temporalmente la venta y consumo de licor en lugares públicos o abiertos al público. Su aplicación durante jornadas electorales busca prevenir riñas, garantizar la tranquilidad y permitir el desarrollo pacífico de la jornada democrática.

A diferencia de elecciones presidenciales o legislativas, en esta ocasión la medida no es de carácter nacional. Cada alcaldía municipal o distrital tiene la facultad de decidir si la implementa y definir los horarios específicos según las condiciones locales.

Ciudades donde se confirmó la restricción

Hasta el momento, Cartagena, Yopal, Ciénaga, Montería, Mosquera, Soledad, Ibagué y Palmira han confirmado oficialmente la aplicación de la medida. Se espera que otras capitales, como Medellín, Cali y Barranquilla, se sumen en las próximas horas.

En contraste, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que la capital no se acogerá a la ley seca durante estas elecciones.

Sanciones por incumplir la medida

El incumplimiento de la ley seca puede acarrear multas de hasta 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalentes a $1.731.168 en 2025, además de la destrucción de las bebidas incautadas.

Los establecimientos que vendan licor durante el periodo de restricción podrán enfrentar cierres temporales y sanciones económicas adicionales, especialmente si reinciden en la falta.

¿Qué son los Consejos Municipales y Locales de Juventud?

Los Consejos de Juventud son espacios de participación política en los que jóvenes entre 14 y 28 años eligen a sus representantes mediante voto popular. Estos consejeros actúan como voceros ante las autoridades locales, promoviendo políticas públicas relacionadas con educación, empleo, salud, cultura y medio ambiente.

Las curules se asignan de acuerdo con el tamaño del municipio:

Más de 100.001 habitantes: 17 curules .

Entre 20.001 y 100.000 habitantes: 13 curules .

Menos de 20.000 habitantes: 7 curules.

Además, los consejeros deben rendir informes públicos de gestión y ejercer control social sobre los recursos destinados a programas juveniles, fortaleciendo la transparencia y la participación democrática.