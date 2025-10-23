Inicio
¿Quién es el supuesto nuevo novio de Aida Victoria Merlano?

Jue, 23/10/2025 - 09:39
Diferentes publicaciones en redes sociales delatarían a Aida Victoria Merlano con su posible nuevo romance.
Aida Victoria nuevo novio
Créditos:
Redes sociales

En medio de su reciente maternidad, Aida Victoria Merlano vuelve a ser tendencia, esta vez por los rumores que apuntan a un posible romance con el empresario del sector automotor Felipe Zapata. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la relación, los seguidores de la creadora de contenido aseguran haber encontrado varias “pistas” en redes sociales que alimentan las especulaciones.

La conversación comenzó a tomar fuerza semanas atrás, tras la confirmación de la ruptura entre la creadora de contenido y Juan David Tejada, padre de su hijo Emiliano. La separación se conoció apenas tres días después del nacimiento del bebé, un anuncio que sorprendió a muchos de sus seguidores.

En su momento, Aida Victoria Merlano explicó que prefirió esperar antes de hablar públicamente del tema:

“Quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo, porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad”, compartió la barranquillera en sus historias de Instagram.

Con Emiliano próximo a cumplir tres meses, las miradas se han dirigido nuevamente hacia Merlano, esta vez por su aparente cercanía con Zapata. Según portales de entretenimiento, los rumores se originaron en septiembre, cuando ambos compartieron fotografías desde lugares similares y en fechas coincidentes, lo que muchos interpretaron como indicio de una relación.

El tema cobró más fuerza luego de que en un video reciente publicado por Felipe Zapata algunos usuarios aseguraran reconocer la risa de Aida Victoria de fondo. Aunque no existe confirmación de que se tratara de ella, la coincidencia bastó para encender las redes. Además, varios internautas afirmaron haberlos visto juntos en el sector de El Poblado, en Medellín, uno de los lugares que ambos frecuentan.

Por ahora, Aida Victoria ha optado por mantener silencio sobre su vida sentimental, enfocándose en su faceta de madre y en sus nuevos proyectos como creadora de contenido. Mientras tanto, sus seguidores siguen atentos a cada detalle en redes, intentando descifrar si las coincidencias entre ambos son simples casualidades o señales de que la barranquillera decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

Creado Por
Kienyke.com
Aida Victoria Merlano
