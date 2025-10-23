En medio de su reciente maternidad, Aida Victoria Merlano vuelve a ser tendencia, esta vez por los rumores que apuntan a un posible romance con el empresario del sector automotor Felipe Zapata. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la relación, los seguidores de la creadora de contenido aseguran haber encontrado varias “pistas” en redes sociales que alimentan las especulaciones.

La conversación comenzó a tomar fuerza semanas atrás, tras la confirmación de la ruptura entre la creadora de contenido y Juan David Tejada, padre de su hijo Emiliano. La separación se conoció apenas tres días después del nacimiento del bebé, un anuncio que sorprendió a muchos de sus seguidores.

En su momento, Aida Victoria Merlano explicó que prefirió esperar antes de hablar públicamente del tema:

“Quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo, porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad”, compartió la barranquillera en sus historias de Instagram.

Con Emiliano próximo a cumplir tres meses, las miradas se han dirigido nuevamente hacia Merlano, esta vez por su aparente cercanía con Zapata. Según portales de entretenimiento, los rumores se originaron en septiembre, cuando ambos compartieron fotografías desde lugares similares y en fechas coincidentes, lo que muchos interpretaron como indicio de una relación.