¿Andy Rivera vuelve a hablar sobre relación con Lina Tejeiro?

Mar, 21/10/2025 - 15:31
Un nuevo mensaje de Andy Rivera fue interpretado por sus seguidores como una dedicatoria a Lina Tejeiro.
Andy Rivera recuerda a Lina Tejeiro
Hace unos días, Andy Rivera se robó todas las miradas con su concierto en el Movistar Arena de Bogotá, donde no solo deleitó a sus fanáticos con lo mejor de su repertorio musical, sino que también dio de qué hablar por una confesión personal que se ha vuelto viral en redes sociales.

El cantante ofreció un show cargado de emoción, buena energía y cercanía con el público. En tarima, interpretó sus más grandes éxitos, pero además sorprendió a todos al confirmar su relación sentimental con la influencer Ximena Castaño, una noticia que fue aplaudida por sus seguidores.

El momento más comentado: su discurso sobre una relación pasada

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando Andy Rivera se preparaba para cantar una canción de desamor. Allí, tomó el micrófono y compartió un profundo mensaje que rápidamente encendió las redes.

“Hubo una relación en mi vida que me marcó como ustedes no se lo imaginan, una relación muy especial en mi vida, pero me marcó sobre todo porque yo siento que esa persona fue mi maestra. Me enseñó muchas cosas de la vida. Sufrí mucho también, no porque me hicieran daño, sino porque esa relación me enseñó el poco amor propio que yo me tenía”, expresó el cantante.

Más adelante el pereirano agregó: “Yo dependía emocionalmente demasiado de esa persona. Si esa persona no estaba, yo me sentía como a medias”.

Estas declaraciones desataron una ola de reacciones en redes sociales, donde varios fans interpretaron que el mensaje iba dirigido a Lina Tejeiro, expareja de Rivera, con quien tuvo una relación mediática y llena de altibajos. Aunque Andy no mencionó nombres, la referencia fue suficiente para que el tema se volviera tendencia en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram.

“Del despecho no se muere, pero sin amor propio quizás sí”

La reflexión del artista también incluyó una lección sobre el crecimiento personal que vivió tras esa etapa difícil:

“De un despecho uno jamás muere. Sin embargo, por falta de amor propio quizás sí”, sentenció, provocando una ovación del público.

Andy Rivera
Lina Tejeiro
