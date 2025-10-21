Hace unos días, Andy Rivera se robó todas las miradas con su concierto en el Movistar Arena de Bogotá, donde no solo deleitó a sus fanáticos con lo mejor de su repertorio musical, sino que también dio de qué hablar por una confesión personal que se ha vuelto viral en redes sociales.

El cantante ofreció un show cargado de emoción, buena energía y cercanía con el público. En tarima, interpretó sus más grandes éxitos, pero además sorprendió a todos al confirmar su relación sentimental con la influencer Ximena Castaño, una noticia que fue aplaudida por sus seguidores.

El momento más comentado: su discurso sobre una relación pasada

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando Andy Rivera se preparaba para cantar una canción de desamor. Allí, tomó el micrófono y compartió un profundo mensaje que rápidamente encendió las redes.

“Hubo una relación en mi vida que me marcó como ustedes no se lo imaginan, una relación muy especial en mi vida, pero me marcó sobre todo porque yo siento que esa persona fue mi maestra. Me enseñó muchas cosas de la vida. Sufrí mucho también, no porque me hicieran daño, sino porque esa relación me enseñó el poco amor propio que yo me tenía”, expresó el cantante.