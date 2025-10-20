Inicio
Entretenimiento

Melissa Gate mostró cómo quedó después de importante cirugía

Lun, 20/10/2025 - 17:54
Melissa Gate sorprendió a sus seguidores al mostrarles cómo quedó después de hacerse esta cirugía estética.
Melissa Gate cirugía rostro
Créditos:
Redes sociales

Con más de un millón de seguidores en redes sociales, Melissa Gate ha demostrado que la transparencia y la autenticidad son parte esencial de su marca personal. Esta semana, volvió a dar de qué hablar tras compartir una serie de publicaciones donde aparece con un vendaje en la nariz, confirmando que se sometió recientemente a un procedimiento estético.

Lejos de esconderlo o alimentar rumores, la exparticipante de La casa de los famosos decidió hablar de frente. En un video publicado en su cuenta de Instagram, ella aclaró los motivos de su cirugía y envió un mensaje claro a quienes aún estigmatizan estos procedimientos:

Imagínate que sí, me operé. ¿Y quién dijo que me opero porque soy fea? Me opero porque quiero verme mejor. Hay una diferencia entre operarse por gusto o por necesidad. Hay niveles de niveles

Además, elogió al doctor Luis Devoz, cirujano plástico a cargo del procedimiento, y destacó que todo se realizó bajo estrictos protocolos médicos. Al mencionar que el especialista es miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Melissa también quiso reforzar la importancia de acudir a profesionales certificados.

Este gesto de sinceridad ha sido aplaudido por muchos de sus seguidores, quienes valoran su manera de normalizar la cirugía estética como una elección libre, sin vergüenza ni presiones externas.

Creado Por
Kienyke.com
La casa de los famosos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Melissa Gate mostró cómo quedó después de importante cirugía
Melissa Gate cirugía rostro
Melissa Gate sorprendió a sus seguidores al mostrarles cómo quedó después de hacerse esta cirugía estética.
Colombia
ProColombia nominada a los World Travel Awards 2025
ProColombia World Travel Awards
ProColombia sigue exaltando al país y ahora lo hace compitiendo como la Mejor Oficina de Turismo del Mundo en los World Travel Awards 2025.
Colombia
Estados Unidos no prevé anuncios inminentes de aranceles a Colombia
Donald Trump
La Casa Blanca aclaró que, por ahora, no hay planes de aumentar los aranceles a Colombia, pese a las recientes tensiones diplomáticas con el gobierno de Donald Trump.
Política
Roy Barreras oficializa su aspiración presidencial
Roy Barreras confirmó su candidatura presidencial para 2026 y promete una propuesta de unidad, estabilidad y justicia social para Colombia.
El exsenador y exembajador de Colombia en el Reino Unido, confirma su candidatura presidencial para 2026.
Kien Opina
Carlos Salas
Lun, 20/10/2025 - 10:26
Y no será bonito
Carlos Salas
Alejandro Toro
Dom, 19/10/2025 - 17:13
Devolveremos la mesada 14 para los profesores
Alejandro Toro
Cristina Plazas Michelsen
Dom, 19/10/2025 - 13:42
¡Anarquía!
Cristina Plazas Michelsen
Remberto Burgos de la Espriella
Vie, 17/10/2025 - 09:20
Autolavado cerebral
Remberto Burgos de la Espriella