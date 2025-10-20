Con más de un millón de seguidores en redes sociales, Melissa Gate ha demostrado que la transparencia y la autenticidad son parte esencial de su marca personal. Esta semana, volvió a dar de qué hablar tras compartir una serie de publicaciones donde aparece con un vendaje en la nariz, confirmando que se sometió recientemente a un procedimiento estético.
Lejos de esconderlo o alimentar rumores, la exparticipante de La casa de los famosos decidió hablar de frente. En un video publicado en su cuenta de Instagram, ella aclaró los motivos de su cirugía y envió un mensaje claro a quienes aún estigmatizan estos procedimientos:
Imagínate que sí, me operé. ¿Y quién dijo que me opero porque soy fea? Me opero porque quiero verme mejor. Hay una diferencia entre operarse por gusto o por necesidad. Hay niveles de niveles
Además, elogió al doctor Luis Devoz, cirujano plástico a cargo del procedimiento, y destacó que todo se realizó bajo estrictos protocolos médicos. Al mencionar que el especialista es miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Melissa también quiso reforzar la importancia de acudir a profesionales certificados.
Este gesto de sinceridad ha sido aplaudido por muchos de sus seguidores, quienes valoran su manera de normalizar la cirugía estética como una elección libre, sin vergüenza ni presiones externas.