Con más de un millón de seguidores en redes sociales, Melissa Gate ha demostrado que la transparencia y la autenticidad son parte esencial de su marca personal. Esta semana, volvió a dar de qué hablar tras compartir una serie de publicaciones donde aparece con un vendaje en la nariz, confirmando que se sometió recientemente a un procedimiento estético.

Lejos de esconderlo o alimentar rumores, la exparticipante de La casa de los famosos decidió hablar de frente. En un video publicado en su cuenta de Instagram, ella aclaró los motivos de su cirugía y envió un mensaje claro a quienes aún estigmatizan estos procedimientos: