Mejor amiga de Alejandra Villafañe también salió a hablar de Raúl Ocampo

Mar, 11/11/2025 - 13:37
"La verdad siempre encuentra su camino", una amiga de Alejandra Villafañe se puso del lado de la familia e hizo referencia a lo sucedido con Raúl Ocampo.
La controversia alrededor de la fallecida Alejandra Villafañe y su pareja, Raúl Ocampo, volvió a encenderse en redes sociales luego de que Fernanda Cantor, una de las amigas más cercanas a ella, rompiera el silencio con un mensaje que muchos interpretaron como un respaldo a la familia Villafañe y una crítica indirecta al actor.

En una historia publicada en sus redes sociales, Cantor compartió unas palabras de apoyo dirigidas a Claudia Villafañe, prima de Alejandra, quien días atrás había expresado su malestar por las recientes declaraciones de Ocampo sobre la actriz.

La verdad siempre encuentra su camino, incluso entre el ruido. Mantente firme con el corazón en paz porque tus intenciones son puras. (…) Fui testigo de tu dolor inmenso y de tu desconcierto en este momento”, escribió Cantor, dejando entrever que respalda la postura de la familia Villafañe.

En otro fragmento de su mensaje, la amiga de la actriz añadió:

La verdad siempre prevalece. Soy testigo de tu gran corazón y tu sinceridad. Tienes todo mi apoyo

Las palabras de Fernanda no pasaron desapercibidas. En cuestión de horas, seguidores de Alejandra y Raúl comenzaron a comentar la publicación, dividiéndose entre quienes piden respeto por la memoria de la actriz y quienes consideran necesario esclarecer lo que realmente ocurrió entre la pareja antes del fallecimiento de Villafañe.

Para muchos internautas, el mensaje de Cantor refuerza la idea de que hubo tensiones en la relación entre Alejandra y Raúl, y que la versión pública de los hechos podría no coincidir con la realidad que vivió la actriz.

Mientras tanto, Raúl Ocampo ha optado por el silencio. Hasta ahora, el actor no ha emitido ningún comunicado oficial ni ha respondido a los señalamientos sobre una presunta “manipulación” mediática de su historia con Villafañe, algo que la familia de la actriz ha sugerido en diversas ocasiones.

El debate sigue abierto y las redes sociales se han convertido en el principal escenario de esta disputa pública, donde el recuerdo de Alejandra Villafañe continúa generando emociones, preguntas y posturas encontradas.

Raúl Ocampo
