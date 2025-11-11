La controversia alrededor de la fallecida Alejandra Villafañe y su pareja, Raúl Ocampo, volvió a encenderse en redes sociales luego de que Fernanda Cantor, una de las amigas más cercanas a ella, rompiera el silencio con un mensaje que muchos interpretaron como un respaldo a la familia Villafañe y una crítica indirecta al actor.

En una historia publicada en sus redes sociales, Cantor compartió unas palabras de apoyo dirigidas a Claudia Villafañe, prima de Alejandra, quien días atrás había expresado su malestar por las recientes declaraciones de Ocampo sobre la actriz.

“La verdad siempre encuentra su camino, incluso entre el ruido. Mantente firme con el corazón en paz porque tus intenciones son puras. (…) Fui testigo de tu dolor inmenso y de tu desconcierto en este momento”, escribió Cantor, dejando entrever que respalda la postura de la familia Villafañe.