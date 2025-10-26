El tanto del Barcelona llegó por intermedio de Fermín López al minuto 38, pero no fue suficiente para frenar a un Real Madrid dominante en las áreas. El conjunto de Xabi Alonso vio cómo le anulaban dos goles a Mbappé por fuera de juego y vivió momentos de tensión en el arranque del partido, cuando el árbitro César Soto Grado revocó, tras revisar el VAR, un penalti sobre Vinícius Junior.