El Real Madrid se llevó el Clásico al vencer 2-1 al Barcelona en el Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 22 y Jude Bellingham amplió la ventaja al 43, en un duelo intenso que refuerza el liderato blanco en La Liga, ahora con cinco puntos de ventaja sobre los blaugranas.
El tanto del Barcelona llegó por intermedio de Fermín López al minuto 38, pero no fue suficiente para frenar a un Real Madrid dominante en las áreas. El conjunto de Xabi Alonso vio cómo le anulaban dos goles a Mbappé por fuera de juego y vivió momentos de tensión en el arranque del partido, cuando el árbitro César Soto Grado revocó, tras revisar el VAR, un penalti sobre Vinícius Junior.
La segunda mitad también tuvo emociones: Eric García cometió mano en el área, pero Szczesny detuvo el penalti ejecutado por Mbappé al minuto 52. El portero polaco volvió a ser protagonista al volar y evitar un golazo de tiro libre de Rodrygo en el cierre del encuentro.
Con esta victoria, el Real Madrid reafirma su dominio histórico en el Clásico, con 106 triunfos frente a 104 del Barcelona, y se consolida como líder sólido de La Liga.