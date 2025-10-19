Inicio
Mundo

Rodrigo Paz rompe 20 años del MAS y gana en Bolivia

Dom, 19/10/2025 - 19:19
Rodrigo Paz gana con 54,5% y pone fin a dos décadas del MAS. Bolivia inicia un nuevo rumbo político tras la derrota del partido de Evo Morales.
Bolivia gira a la derecha: Rodrigo Paz es presidente
Créditos:
EFE

Bolivia vivió este domingo un giro político trascendental al elegir como presidente a Rodrigo Paz, candidato de centroderecha que obtuvo el 54,53% de los votos, según los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Por primera vez en dos décadas, el nuevo mandatario no pertenece al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido liderado por el expresidente Evo Morales.

Este resultado marca el fin de un ciclo político dominado por el MAS y abre paso a una nueva etapa liderada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Su principal rival, Jorge “Tuto” Quiroga, representante del liberal-conservadurismo, quedó en segundo lugar con el 45,5% de los votos, sumando así su cuarto intento fallido de llegar a la presidencia.

Los colegios electorales cerraron a las 16:00 horas y, apenas cuatro horas después, el país conoció los resultados que confirmaron el cambio de rumbo político.

Le puede interesar: Trump acusa a Petro de narcotráfico y corta ayudas a Colombia

Un candidato inesperado que conquistó al electorado indígena

En la primera vuelta celebrada en agosto, las fuerzas progresistas quedaron fuera de competencia. Rodrigo Paz, considerado un candidato emergente, logró atraer el voto de sectores indígenas que quedaron sin representación tras la caída del MAS.

Su propuesta de “capitalismo para todos” fue clave para captar el apoyo de la nueva burguesía aimara, una clase social surgida durante los años del masismo. Este sector está compuesto por universitarios, comerciantes, transportistas y empresarios, muchos de ellos indígenas que ya no se identifican desde su origen étnico, sino desde su posición económica.

El declive de la izquierda y el inicio de un ciclo conservador

La derrota del MAS representa el fin de 20 años de políticas estatistas y economía centralizada. Aunque Rodrigo Paz no plantea una ruptura radical, su gobierno se perfila como una transición hacia modelos más abiertos al mercado.

Por su parte, Jorge Tuto Quiroga proponía medidas más drásticas, como acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), abrir la economía al comercio internacional y eliminar el subsidio a los combustibles, lo que podría haber duplicado los precios en surtidores.

En contraste, Paz busca desmontar lo que llama el “Estado tranca”, que —según él— obstaculiza el emprendimiento y el desarrollo económico.

Le puede interesar: Robo en el Louvre: cierre del museo y alarma por fallas de seguridad

¿Qué viene para Bolivia?

Con su victoria, Rodrigo Paz se convierte en el protagonista de una nueva etapa política. Su desafío será gobernar un país con expectativas de cambio, pero también con profundas tensiones sociales y económicas tras el desgaste del modelo masista.

Este triunfo no solo representa una alternancia de poder, sino el inicio de un nuevo proyecto político que podría redefinir la relación entre Estado, mercado y pueblos indígenas en Bolivia.

 

Creado Por
Kienyke.com
Coyuntura internacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Rodrigo Paz rompe 20 años del MAS y gana en Bolivia
Bolivia gira a la derecha: Rodrigo Paz es presidente
Rodrigo Paz gana con 54,5% y pone fin a dos décadas del MAS. Bolivia inicia un nuevo rumbo político tras la derrota del partido de Evo Morales.
Mundo
Israel suspende ayuda humanitaria a Gaza según medios israelíes
Según medios israelíes, el Gobierno de Israel habría ordenado suspender el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.
Israel podría haber bloqueado la entrada de ayuda a Gaza tras un enfrentamiento con fuerzas vinculadas a Hamás, aunque el grupo niega los hechos.
Mundo
Trump prepara sanciones económicas contra Colombia
Trump impondría aranceles a Colombia
Lindsey Graham anunció que Trump impondría aranceles a Colombia por permitir el narcotráfico. La medida afectaría sectores clave de exportación.
Mundo
Ataque de EE. UU. contra embarcación del ELN deja tres muertos
EE. UU. confirma ataque a lancha del ELN en el Caribe
El Departamento de Guerra de EE. UU. anunció que tres integrantes del ELN fueron abatidos en un operativo marítimo en el Caribe bajo orden de Donald Trump.
Kien Opina
Alejandro Toro
Dom, 19/10/2025 - 17:13
Devolveremos la mesada 14 para los profesores
Alejandro Toro
Cristina Plazas Michelsen
Dom, 19/10/2025 - 13:42
¡Anarquía!
Cristina Plazas Michelsen
Remberto Burgos de la Espriella
Vie, 17/10/2025 - 09:20
Autolavado cerebral
Remberto Burgos de la Espriella
Robinson Castillo
Jue, 16/10/2025 - 13:30
El poder del voto joven este 19 de octubre
Robinson Castillo