El robo en el Louvre, ocurrido la mañana de este domingo en París, ha generado conmoción mundial y reavivado el debate sobre la seguridad en los museos más importantes del planeta. El célebre museo francés cerró sus puertas durante toda la jornada tras un asalto ejecutado con precisión en tan solo siete minutos, sin dejar heridos.

Robo planificado en plena apertura

Según la ministra de Cultura, Rachida Dati, el atraco se produjo alrededor de las 9:30 de la mañana, justo al iniciar la apertura del museo. Un grupo de ladrones encapuchados y vestidos con chalecos de obra ingresó aprovechando trabajos de remodelación en uno de los laterales del edificio, contiguo al río Sena.

Utilizaron una plataforma elevadora para acceder al primer piso.



Rompieron varias ventanas y vitrinas de la Galería Apolo , donde se exhiben las joyas de Napoleón III y de la Emperatriz Eugenia .



Lograron sustraer siete piezas históricas antes de huir en moto.



Una de las joyas, la corona de la Emperatriz Eugenia , fue hallada rota en las inmediaciones.



El ministro del Interior, Laurent Núñez, afirmó que el robo fue obra de un “equipo con mucha experiencia”, que realizó un reconocimiento previo del lugar y actuó con gran rapidez.