Dos subintendentes de la Policía Nacional fueron asesinados este domingo en un ataque contra una patrulla en la zona rural del corregimiento Altamira, municipio de Betulia, en el suroeste de Antioquia.

Las víctimas fueron identificadas como el subintendente Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda, de 39 años, con 19 años y dos meses de servicio, y el subintendente Edwin Danilo Chamorro Bastidas, de 32 años, con 13 años y nueve meses en la institución. Según reportes oficiales, los uniformados realizaban labores de patrullaje cuando fueron atacados con armas largas; los agresores además habrían hurtado el armamento de dotación de los policías.

La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita ubicar y judicializar a los responsables. En un comunicado, las autoridades departamentales expresaron su solidaridad con las familias de los agentes y anunciaron el refuerzo de operativos de búsqueda en la zona.

En la misma línea, el ministro de Defensa rechazó y denunció el “cobarde y vil asesinato” de los subintendentes, e informó que la Fuerza Pública “no retrocede”, y que se reforzarán las acciones contra los grupos criminales y narcoterroristas que operan en la región.

La vicepresidencia y la Policía Nacional indicaron que en la subregión Suroeste de Antioquia existe injerencia del Clan del Golfo y la presencia de una comisión del Frente 34 de las disidencias de las FARC, lo que convierte la zona en un foco de conflicto y violencia. Desde el momento del ataque se activaron capacidades institucionales para avanzar en la ubicación y judicialización de los autores.

Fuentes de la Gobernación y representantes locales han señalado además que se habían solicitado medidas de apoyo para reforzar seguridad en la zona; según esas fuentes, la petición de asistencia militar al nivel nacional no fue otorgada, un punto que las autoridades departamentales han puesto de relieve en medio de la emergencia (la afirmación proviene de declaraciones de autoridades locales).

Las autoridades adelantan las investigaciones respectivas y mantienen operativos en la zona para ubicar a los responsables. Las entidades competentes han reiterado el llamado a la ciudadanía para aportar información que facilite la captura de los atacantes.