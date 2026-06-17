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El reinado de las motos scooter está para quedarse

Mié, 17/06/2026 - 17:13
Las motos automáticas se han convertido en un mercado muy exitoso entre los colombianos por su practicidad y economía.
Moto
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Pexels

El segmento de las scooters automáticas en Colombia continúa evolucionando y ahora recibe una nueva integrante que promete convertirse en una de las opciones más atractivas para quienes buscan practicidad, diseño y eficiencia en sus desplazamientos diarios.

Se trata de la nueva Xoom 125, un modelo desarrollado para responder a las necesidades de una generación de usuarios que no solo busca un vehículo funcional para moverse por la ciudad, sino también una alternativa que refleje su estilo de vida.

Una scooter pensada para la movilidad urbana

Las motos tipo scooter han ganado protagonismo en los últimos años gracias a su facilidad de conducción, bajo consumo de combustible y comodidad en entornos urbanos.

En este contexto, la nueva Xoom 125 llega equipada con un motor de 125 cc con inyección electrónica (FI), una configuración que apunta a ofrecer una respuesta eficiente en el tráfico diario y un mejor desempeño en recorridos urbanos.

El modelo desarrolla un torque de 10,4 Nm a 6.000 rpm, una cifra que busca garantizar aceleraciones ágiles para desplazamientos en ciudad y trayectos de corta y media distancia.

Seguridad como prioridad

Uno de los aspectos más destacados de esta scooter es su enfoque en la seguridad.

La motocicleta incorpora rines de 14 pulgadas, una característica que contribuye a mejorar la estabilidad y el control en diferentes condiciones de manejo.

Además, cuenta con freno de disco delantero y sistema de frenado IBS (Integrated Braking System), una tecnología diseñada para optimizar la distribución de la fuerza de frenado y ofrecer una experiencia más segura para conductores con distintos niveles de experiencia.

Diseño que busca diferenciarse

La estética se ha convertido en uno de los factores más importantes dentro del segmento scooter, especialmente entre los usuarios jóvenes y urbanos.

Por ello, este modelo apuesta por líneas modernas, una apariencia más deportiva y una propuesta visual que busca romper con los diseños tradicionales de la categoría.

La disponibilidad en colores negro, rojo y amarillo apunta a ofrecer opciones para distintos perfiles de usuarios, reforzando la tendencia de convertir la moto en un elemento de expresión personal más allá de su función de transporte.

Más comodidad para el día a día

El fabricante asegura que la scooter fue desarrollada para adaptarse a múltiples escenarios de uso, desde desplazamientos laborales hasta actividades recreativas y recorridos de fin de semana.

Su diseño prioriza la comodidad de conducción y la practicidad, dos características clave para quienes utilizan la motocicleta como principal medio de transporte en ciudades cada vez más congestionadas.

Un lanzamiento que mezcla movilidad y estilo de vida

La presentación oficial del modelo se realizó bajo un formato poco convencional para la industria motociclista.

En lugar de un lanzamiento tradicional, la llegada de la scooter estuvo acompañada por una experiencia inmersiva que integró moda, bienestar y tendencias digitales, buscando conectar con consumidores jóvenes a través de contenidos en redes sociales y experiencias de marca.

La estrategia incluyó pruebas de manejo, generación de contenido y una puesta en escena inspirada en las pasarelas de moda, reflejando cómo la movilidad urbana se ha convertido en una extensión del estilo de vida de muchos usuarios.

¿Por qué las scooters 125 cc siguen creciendo en Colombia?

El crecimiento de este segmento responde a varios factores: facilidad de manejo, costos de operación competitivos, eficiencia en combustible y versatilidad para enfrentar el tráfico urbano.

Con propuestas cada vez más equipadas en materia de diseño, conectividad y seguridad, las scooters 125 cc se consolidan como una de las categorías con mayor proyección dentro del mercado colombiano de motocicletas.

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