Caso Jaime Esteban Moreno: Fiscalía pide circular roja contra mujer de disfraz azul

La Fiscalía General de la Nación inició el trámite para la expedición de una circular roja de Interpol con el fin de localizar a Kleidermar Paola Fernández Ubaran, conocida como “la mujer del disfraz azul”, en el marco de la investigación por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrido durante una fiesta de Halloween en Bogotá en 2025.

Búsqueda internacional por homicidio agravado

De acuerdo con el ente investigador, Fernández Ubaran es señalada como la presunta determinadora del crimen y enfrenta cargos por homicidio agravado. La orden de captura fue emitida por el Juzgado 69 de Garantías de Bogotá, que además solicitó medida de aseguramiento en su contra. Una vez Interpol emita oficialmente la notificación, la búsqueda se extenderá a 196 países.

Fuentes de inteligencia citadas por Noticias RCN indicaron que una de las principales hipótesis es que la mujer, de nacionalidad venezolana, habría salido de Colombia en noviembre y se encontraría actualmente en Venezuela. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada de manera oficial.

Avances en la investigación del crimen

El homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante universitario, ocurrió el 31 de octubre y quedó registrado en varios videos que circularon ampliamente. En las imágenes se observa cómo la víctima es agredida brutalmente por Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González Castro, quienes ya fueron judicializados y permanecen bajo custodia de las autoridades.

Según la Fiscalía, el material probatorio y los testimonios recolectados indican que Fernández habría incitado a los agresores a atacar a Moreno hasta dejarlo inconsciente en el suelo. El joven falleció posteriormente por asfixia, producto de las lesiones sufridas durante la golpiza.

Amenazas y desplazamiento de la familia

La desaparición de Kleidermar Fernández también ha estado rodeada de denuncias por amenazas. Su madre, Támara Sulbarán, aseguró a El Tiempo que la familia ha recibido mensajes intimidatorios de un individuo que se identifica como “Juanchito AUC”. En uno de los textos, fechado el 13 de noviembre, se exigía la entrega de la joven bajo amenazas directas.

Estos hechos obligaron a la familia a cambiar de domicilio, tras un episodio en el que dos hombres en motocicleta persiguieron a Kleidymar en el Parque de la Mariposa. Según Sulbarán, el caso fue informado a la Fiscalía, ya que su hija supuestamente colaboraba con las autoridades para ubicar a Ricardo González Castro antes de su captura.

Le puede interesar: Fiscalía entregó nuevos detalles en la muerte de Jaime Esteban Moreno

Versiones encontradas sobre su paradero

La madre de Fernández negó de manera tajante que su hija haya salido del país y aseguró que la joven ya rindió declaración ante la justicia. También confirmó que existía un vínculo previo entre Kleidymar y uno de los agresores, Juan Carlos Suárez, con quien compartía gimnasio y lugar de residencia.

La última comunicación conocida de la joven fue una nota hallada por su madre en la vivienda familiar. “Mami, voy a estar bien. La amo”, decía el mensaje. Desde entonces, no se ha vuelto a tener contacto con ella.

Mientras avanzan los trámites internacionales, la Fiscalía reiteró que el objetivo es lograr la comparecencia de Fernández ante la justicia colombiana para la imputación de cargos y la definición de su situación jurídica.