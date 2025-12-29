Investigan muerte de una mujer en el centro comercial Santafé, en Bogotá

Este lunes 29 de diciembre de 2025 se registró la muerte de una persona al interior del centro comercial Santafé, en Bogotá, uno de los complejos comerciales más importantes del país, ubicado al norte de la capital. El hecho generó conmoción entre visitantes y trabajadores del lugar, así como entre los ciudadanos que conocieron el caso a través de redes sociales y medios de comunicación.

De acuerdo con información confirmada por las autoridades a Noticias Caracol, la persona fallecida es una mujer que, de manera preliminar, habría tomado la decisión de quitarse la vida dentro de las instalaciones del centro comercial. Las circunstancias exactas del hecho aún son materia de investigación y no han sido establecidas en su totalidad por los organismos competentes.

Hasta el momento, no se ha logrado identificar a la víctima, ya que, según las primeras indagaciones, no portaba documentos de identificación al momento de ser hallada. Por esta razón, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación hicieron presencia en el lugar para adelantar los actos urgentes, recopilar evidencias y avanzar en la verificación de los hechos que rodearon la muerte.

Le puede interesar: Estudiantes de medicina anuncian plantón nacional: por qué protestan y puntos clave

El área fue acordonada mientras se desarrollaban los procedimientos judiciales correspondientes, lo que generó momentos de tensión y expectativa entre quienes se encontraban en el centro comercial. Las autoridades reiteraron que será la investigación la que permita esclarecer con precisión qué ocurrió y bajo qué circunstancias se produjo el fallecimiento.

Hasta ahora, la administración del centro comercial Santafé no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido. No obstante, el caso ha causado un fuerte impacto entre los bogotanos, especialmente por tratarse de un lugar de alta afluencia de público durante la temporada de fin de año.

Ante este tipo de hechos, las autoridades y expertos insisten en la importancia de la prevención y la atención oportuna de la salud mental. En Colombia existen varias líneas de atención gratuitas para personas que atraviesan crisis emocionales o requieren apoyo psicológico. Una de ellas es la Línea 106, disponible las 24 horas del día en ciudades como Bogotá. Asimismo, el Ministerio de Salud dispone de la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192, opción 4.

Le recomendamos: Hoy se conocerá el salario mínimo para 2026

Estos servicios ofrecen acompañamiento profesional, escucha activa y orientación inmediata. Buscar ayuda a tiempo puede marcar la diferencia y salvar vidas. Las autoridades recuerdan que pedir apoyo no es un signo de debilidad, sino un paso fundamental hacia el bienestar y la recuperación emocional.