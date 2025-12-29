Inicio
Bogotá

Investigan muerte de una mujer en el centro comercial Santafé, en Bogotá

Lun, 29/12/2025 - 11:37
Autoridades investigan la muerte de una mujer ocurrida este 29 de diciembre dentro del centro comercial Santafé, en el norte de Bogotá, donde hizo presencia la Fiscalía..
Centro Comercial Santafé.
Créditos:
Cointelco.

Este lunes 29 de diciembre de 2025 se registró la muerte de una persona al interior del centro comercial Santafé, en Bogotá, uno de los complejos comerciales más importantes del país, ubicado al norte de la capital. El hecho generó conmoción entre visitantes y trabajadores del lugar, así como entre los ciudadanos que conocieron el caso a través de redes sociales y medios de comunicación.

De acuerdo con información confirmada por las autoridades a Noticias Caracol, la persona fallecida es una mujer que, de manera preliminar, habría tomado la decisión de quitarse la vida dentro de las instalaciones del centro comercial. Las circunstancias exactas del hecho aún son materia de investigación y no han sido establecidas en su totalidad por los organismos competentes.

Hasta el momento, no se ha logrado identificar a la víctima, ya que, según las primeras indagaciones, no portaba documentos de identificación al momento de ser hallada. Por esta razón, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación hicieron presencia en el lugar para adelantar los actos urgentes, recopilar evidencias y avanzar en la verificación de los hechos que rodearon la muerte.

El área fue acordonada mientras se desarrollaban los procedimientos judiciales correspondientes, lo que generó momentos de tensión y expectativa entre quienes se encontraban en el centro comercial. Las autoridades reiteraron que será la investigación la que permita esclarecer con precisión qué ocurrió y bajo qué circunstancias se produjo el fallecimiento.

Hasta ahora, la administración del centro comercial Santafé no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido. No obstante, el caso ha causado un fuerte impacto entre los bogotanos, especialmente por tratarse de un lugar de alta afluencia de público durante la temporada de fin de año.

Ante este tipo de hechos, las autoridades y expertos insisten en la importancia de la prevención y la atención oportuna de la salud mental. En Colombia existen varias líneas de atención gratuitas para personas que atraviesan crisis emocionales o requieren apoyo psicológico. Una de ellas es la Línea 106, disponible las 24 horas del día en ciudades como Bogotá. Asimismo, el Ministerio de Salud dispone de la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192, opción 4.

Estos servicios ofrecen acompañamiento profesional, escucha activa y orientación inmediata. Buscar ayuda a tiempo puede marcar la diferencia y salvar vidas. Las autoridades recuerdan que pedir apoyo no es un signo de debilidad, sino un paso fundamental hacia el bienestar y la recuperación emocional.

Creado Por
Sandra Vargas
Fiscalía General de la Nación
Policía Nacional
Bogotá
Coyuntura Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Burlas a Margarita Rosa de Francisco por decir que Petro es sexy
Margarita Rosa de Francisco habla sobre Petro
Margarita Rosa de Francisco aseguró que la parece sexy Gustavo Petro y se volvió blanco de diversos comentarios.
Tendencias
Inspiradora historia de los colombianos que llevan música electrónica por el mundo
Soulfire festival
Conozca a los emprendedores paisas detrás del festival de lujo y música electrónica Soulfire, con el que recorrer el mundo entero.
Bogotá
Investigan muerte de una mujer en el centro comercial Santafé, en Bogotá
Centro Comercial Santafé.
Autoridades investigan la muerte de una mujer ocurrida este 29 de diciembre dentro del centro comercial Santafé, en el norte de Bogotá, donde hizo presencia la Fiscalía..
Colombia
Estudiantes de medicina anuncian plantón nacional: por qué protestan y puntos clave
Estudiantes de medicina, imagen de referencia.
Los estudiantes de medicina convocaron un plantón nacional para exigir la reglamentación y los recursos que garanticen el pago a los internos a partir de 2026.
Kien Opina
Alejandro Toro
Sáb, 27/12/2025 - 18:16
Empieza el camino de la Constituyente
Alejandro Toro
Juan Restrepo
Vie, 26/12/2025 - 19:28
El país de los elefantes voladores
Juan Restrepo
Mario Huertas
Jue, 25/12/2025 - 10:41
Máxima presión (3)
Mario Huertas
Paloma Valencia
Mié, 24/12/2025 - 13:23
Nuestra lucha por recuperar a Colombia
Paloma Valencia