Petro advirtió que Trump pretende intervenir en las elecciones de 2026

El presidente Gustavo Petro considera que su homólogo estadounidense, Donald Trump, busca influir en las elecciones del año próximo en el país, en medio de una nueva escalada de tensiones por la guerra contra las drogas de Washington en el mar Caribe, extendida ahora al Pacífico.



"La magnitud del insulto de Trump a Colombia y a mí mismo ya no tiene el objetivo de alcanzar una estrategia eficaz antinarcotraficantes, sino afectar las elecciones de Colombia el año entrante, buscando de nuevo el triunfo de la extrema derecha, esa sí fuerte y probadamente ligada al narcotráfico, pero obediente en obedecer invasiones", manifestó Petro en su cuenta de X.

Trump aseguró el miércoles que Petro es un "matón y un mal tipo" y lo acusó de fabricar "muchas drogas", días después de señalarlo de ser un "líder del narcotráfico".



El mandatario norteamericano aseguró además que Estados Unidos suspendió todos los pagos y subsidios a Colombia, horas después de que destruir una supuesta narcolancha en el Pacífico, en aguas internacionales, cercanas al país suramericano.



Poco después, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, informó de que el Comando Sur realizó otro "ataque cinético letal" contra una segunda embarcación en el océano Pacífico, eliminando a los tres tripulantes.



Según Petro, quienes promueven esa campaña militar contra el narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico "piensan que debilitando el movimiento democrático de Colombia podrán más fácilmente acceder al petróleo de Venezuela".

"El gobierno de Colombia seguirá colaborando en lucha anti narcotraficante, aumentando la experiencia y transfiriendo la experiencia a todo gobierno que quiera colaborar con Colombia sin destruir la democracia y sin intervenir en la política interna de los países socios", agregó Petro.



Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y el 31 de mayo será la primera vuelta de las presidenciales, con una segunda ronda el 21 de junio en caso de que sea necesaria.