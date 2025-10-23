Inicio
Colombia

Polémico decreto aplicaría retención del 1,5% a pagos digitales

Jue, 23/10/2025 - 17:45
La medida afectaría a comercios que usan Nequi, Daviplata o Bre-B para recibir pagos.
Joven sostiene su celular
Créditos:
Pexels

El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que aplicaría una retención en la fuente del 1,5% a los pagos digitales realizados a través de plataformas como Nequi, Daviplata, PSE, Wompi, Mercado Pago e incluso Bre-B, el sistema interoperable del Banco de la República que lleva menos de un mes en operación.

Según el borrador, todos los pagos electrónicos que constituyan ingreso tributario por ventas de bienes o servicios quedarían sujetos a la misma tarifa que hoy se aplica a las tarjetas débito y crédito.

¿A quiénes afectaría?

A comerciantes y empresas que reciban dinero por ventas o servicios mediante plataformas digitales. En la práctica, todos los negocios, grandes o pequeños, que reciban pagos por medios electrónicos estarían sujetos a la retención del 1,5%.

¿Y a quiénes no?

No aplicaría para quienes pertenecen al régimen simple o no responsables del IVA, como vendedores informales o pequeños comercios. Tampoco para los pagos que no representen ingresos tributarios, como envíos entre familiares, devoluciones de préstamos personales o movimientos entre cuentas propias.

Críticas desde el sector financiero

El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, advirtió que la medida sería un “craso error”, pues “uno pensaría que lo están equiparando a las tarjetas, pero no, lo están encareciendo respecto al efectivo, lo cual sepulta iniciativas tan importantes como Bre-B”.

Por su parte Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó que “este tipo de medidas desincentiva el uso de medios electrónicos, fomenta el retorno al efectivo y encarece las operaciones para hogares y pequeños negocios, justo cuando el país necesita avanzar hacia una economía más digital y eficiente”.

Entretanto, José Ignacio López, presidente de ANIF, agregó que “aplicar retenciones al comercio en pagos digitales no aumentará el recaudo, pero sí desincentiva la formalidad y el crecimiento. La asimetría con tarjetas crédito/débito no tiene sentido: tampoco deberían pagar retenciones”.

Lo que dice el Ministerio

Frente a la polémica, el Ministerio de Hacienda aclaró que el propósito del decreto es eliminar la diferencia entre los pagos con tarjeta y otros medios electrónicos, ya que “las tarjetas débito y crédito tienen actualmente una retención en la fuente del 1,5%”.

La entidad enfatizó además que las transacciones en Bre-B, Nequi o Daviplata que no representen un ingreso para el receptor no estarán sujetas a retención, como ocurre con transferencias personales o entre cuentas propias.

Colombia
Economía
Bre-B
Banco de la República
Ministerio de Hacienda
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
El Profesor Lombana, entre el aula y los estrados
Jaime Lombana-abogado
Una mirada al papel decisivo de Jaime Lombana en la justicia colombiana, desde el litigio hasta la formación de opinión pública.
Colombia
Polémico decreto aplicaría retención del 1,5% a pagos digitales
Joven sostiene su celular
La medida afectaría a comercios que usan Nequi, Daviplata o Bre-B para recibir pagos.
Kién es Kién
Clara López, la política que lleva la conciencia en el alma
Clara López en Kién es Kién con Adriana Bernal
Clara López, referente de la política colombiana, combina ética, conciencia social y liderazgo femenino para impulsar una Colombia más justa.
Política
Alí Bantú lanza precandidatura al Senado y analiza retos del Pacto Histórico
Alí Bantú Ashanti, precandidato al Senado.
El precandidato al Senado Alí Bantú Ashanti habló de su salto político, su apoyo a Iván Cepeda, los retos del Pacto Histórico y la necesidad de un Congreso renovado.