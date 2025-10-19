Yina Calderón se burla tras “huir” de pelea con Valdiri

La pelea más esperada de ‘Stream Fighters 4’ terminó en polémica. Yina Calderón abandonó el ring en menos de 20 segundos durante su enfrentamiento con Andrea Valdiri, sorprendiendo a los miles de asistentes en el Coliseo MedPlus en Bogotá y a los más de 4 millones de espectadores que seguían la transmisión en vivo.

Sin embargo, lo que más indignó al público no fue solo su retiro, sino la forma en la que Calderón reaccionó horas después: con burlas y comentarios irónicos en redes sociales.

“Me desgasté toda”: la burla que desató críticas

Luego del combate, Yina Calderón publicó un video en Instagram que superó 1,3 millones de reproducciones. Apareció sonriente, junto a sus hermanas, diciendo con ironía:

“Después de esa pelea tan larga vine a hacer arroz con huevo porque eso es un desgaste… me desgasté toda”.

El comentario, lejos de calmar la controversia, encendió aún más las críticas. Muchos usuarios la acusaron de faltar al respeto al público, a los organizadores y a su contrincante por tomarse la situación como una broma.