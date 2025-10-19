Yina Calderón se burla tras “huir” de pelea con Valdiri

La pelea más esperada de ‘Stream Fighters 4’ terminó en polémica. Yina Calderón abandonó el ring en menos de 20 segundos durante su enfrentamiento con Andrea Valdiri, sorprendiendo a los miles de asistentes en el Coliseo MedPlus en Bogotá y a los más de 4 millones de espectadores que seguían la transmisión en vivo.
Sin embargo, lo que más indignó al público no fue solo su retiro, sino la forma en la que Calderón reaccionó horas después: con burlas y comentarios irónicos en redes sociales.
Le puede interesar: Adriana Romero denuncia maltrato a su madre Judy Henríquez
“Me desgasté toda”: la burla que desató críticas
Luego del combate, Yina Calderón publicó un video en Instagram que superó 1,3 millones de reproducciones. Apareció sonriente, junto a sus hermanas, diciendo con ironía:
“Después de esa pelea tan larga vine a hacer arroz con huevo porque eso es un desgaste… me desgasté toda”.
El comentario, lejos de calmar la controversia, encendió aún más las críticas. Muchos usuarios la acusaron de faltar al respeto al público, a los organizadores y a su contrincante por tomarse la situación como una broma.
Reacción de Andrea Valdiri y del público
Andrea Valdiri, visiblemente inconforme, expresó frente a los asistentes:
“No fue justo con la gente que pagó la boleta. No tuve una buena rival”.
El público respondió con abucheos, gritos de “¡pelea, pelea!” y luego “se cagó, se cagó”, tras ver a Calderón negarse a continuar. Incluso algunos asistentes lanzaron botellas al ring.
El creador de contenido y organizador del evento, Westcol, también mostró su molestia:
“No controlamos los actos de mujeres tan asquerosas. Que Yina Calderón se vaya…”.
Prometió a Valdiri una nueva pelea en la próxima edición del evento, dejando abierta la posibilidad de una revancha.
Expectativa, récord de audiencia y decepción colectiva
La pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri era el plato fuerte de una noche que reunió a miles de personas presencialmente y rompió récords digitales con millones de espectadores conectados simultáneamente. La rivalidad entre ambas influenciadoras venía siendo alimentada por redes sociales desde semanas atrás.
Calderón entró al ring acompañada por sus hermanas, mientras Valdiri fue recibida con un emotivo video protagonizado por sus hijas. La tensión era evidente, pero nadie imaginó un desenlace tan rápido.
Le puede interesar: La exitosa vida de María Cristina Pimiento en el extranjero
¿Estrategia, burla o irresponsabilidad?
La actitud de Yina Calderón tras su retiro ha generado debate. Algunos consideran que fue una estrategia mediática para generar viralidad, mientras otros la califican de irresponsable y burlona con el público que pagó entradas y esperó meses por el combate.
Yina Calderón no solo abandonó la pelea, también encendió la polémica con sus burlas en redes sociales, diciendo que se “desgastó toda” pese a haber durado menos de 20 segundos en el ring. Mientras tanto, Andrea Valdiri, Westcol y miles de espectadores expresaron su indignación por un final que nadie esperaba.