Un cambio de escenario y de rumbo

En esta temporada, Emily intenta equilibrar su carrera en la expansión romana de la agencia con su vida amorosa, mientras busca encontrar estabilidad en medio del caos. Pero, según adelanta Netflix, “justo cuando todo parece encajar, una idea de trabajo sale mal y desencadena consecuencias que la llevan a un quiebre emocional y a retrocesos en su carrera”.

Buscando claridad, Emily se refugia nuevamente en su estilo de vida francés… hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas, obligándola a enfrentar la verdad y redefinir lo que realmente quiere.

“Al enfrentar el conflicto con honestidad, Emily sale fortalecida, con conexiones más profundas, claridad renovada y lista para abrazar nuevas posibilidades”, adelanta la sinopsis oficial de la plataforma.

¿Qué personajes siguen?

La quinta temporada contará con 10 episodios y mantendrá al equipo creativo original liderado por Darren Star como creador, guionista y productor ejecutivo, junto a Tony Hernández, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss y Joe Murphy.

El elenco principal regresa con Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y William Abadie (Antoine Lambert). Se suman también Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake) y Michèle Laroque (Yvette).