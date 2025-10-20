Inicio
El mensaje de Yina Calderón a Andrea Valdiri tras el fiasco de la pelea

Lun, 20/10/2025 - 08:44
Yina Calderón le envió una indirecta muy directa a Andrea Valdiri después de todas las críticas que recibió después de Stream Fighters.
Andrea Valdiri Yina Calderón pelea
Créditos:
Redes sociales

Tras su controvertida participación en el evento Stream Fighters 4Yina Calderón ha vuelto a encender las redes sociales. Lejos de mostrarse afectada por las críticas y el bochornoso episodio que protagonizó al abandonar el ring, Calderón se mostró orgullosa y desafiante en su regreso a Instagram.

Durante el evento, la DJ fue emparejada con Andrea Valdiri en la pelea estelar de la noche. Sin embargo, la DJ abandonó el combate apenas este comenzó, lo que generó una ola de comentarios negativos, abucheos y especulaciones sobre su verdadera intención al subirse al cuadrilátero. Muchos calificaron el momento como una “estrategia para eludir la multa”.

“YO con toda la atención”: la respuesta de Calderón

En sus redes sociales, Yina compartió un video en el que se ve a Valdiri recibiendo el cinturón que la acredita como ganadora. Pero en lugar de felicitarla, lanzó una frase que volvió a dividir opiniones:

Quedaste con tu cinturón y YO con toda la atención. No vivo del boxeo, vivo del show

El mensaje fue una respuesta a otro fragmento viral que afirmaba: “Aunque les parezca increíble, Yina la hizo llorar sin darle un solo golpe”. Una clara referencia a la tensión emocional que se vivió en la previa del evento y que Calderón ahora usa como argumento para defender su accionar.

¿Estrategia o retirada forzada?

Aunque algunos fanáticos esperaban que Yina se retirara antes del combate, lo cierto es que abandonar el evento antes de tiempo le habría costado caro. Según trascendió, su contrato incluía una cláusula de penalización por 50 mil dólares, lo que equivale a más de 192 millones de pesos colombianos.

Sin embargo, al iniciar la pelea y salir del ring segundos después, Calderón habría cumplido técnicamente con su obligación contractual, evitando así la millonaria multa. Esta jugada ha sido vista por muchos como una estrategia calculada, lo que ha provocado aún más controversia en redes.

A pesar del escándalo, la empresaria no se fue con las manos vacías. Se estima que recibió cerca de 70 millones de pesos por su participación, aunque aseguró que, de haber sabido que su enfrentamiento sería la pelea principal de la noche, habría pedido una cifra mucho mayor.

Creado Por
Kienyke.com
Yina Calderón
Andrea Valdiri
