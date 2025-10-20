Tras su controvertida participación en el evento Stream Fighters 4, Yina Calderón ha vuelto a encender las redes sociales. Lejos de mostrarse afectada por las críticas y el bochornoso episodio que protagonizó al abandonar el ring, Calderón se mostró orgullosa y desafiante en su regreso a Instagram.

Durante el evento, la DJ fue emparejada con Andrea Valdiri en la pelea estelar de la noche. Sin embargo, la DJ abandonó el combate apenas este comenzó, lo que generó una ola de comentarios negativos, abucheos y especulaciones sobre su verdadera intención al subirse al cuadrilátero. Muchos calificaron el momento como una “estrategia para eludir la multa”.

“YO con toda la atención”: la respuesta de Calderón

En sus redes sociales, Yina compartió un video en el que se ve a Valdiri recibiendo el cinturón que la acredita como ganadora. Pero en lugar de felicitarla, lanzó una frase que volvió a dividir opiniones: