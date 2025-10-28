Reacciones políticas y sociales

Las declaraciones generaron una ola de críticas desde distintos sectores. Entre los primeros en pronunciarse estuvo Daniel Quintero, quien rechazó el contenido de los videos y señaló a la joven de representar lo que denominó la “cultura narco” de Antioquia.

“Es la cultura que mató a Héctor Abad Gómez, a Jesús María Valle, que causó la masacre del Aro y que enterró a cientos de jóvenes en la escombrera”, escribió el exalcalde en su cuenta de X (antes Twitter).

En redes sociales, la controversia escaló rápidamente, con usuarios que calificaron a Gallego como “la reina paraquita”, en alusión a los comentarios violentos que se le atribuyen.

Hasta el momento, Laura Gallego no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los videos ni sobre la polémica que estalló justo después de su elección como Señorita Antioquia.

Pronunciamiento del Concurso Nacional de Belleza

Ante la repercusión del caso, el Concurso Nacional de Belleza emitió un comunicado oficial en el que se desvincula de cualquier tipo de participación política por parte de las candidatas y rechaza los pronunciamientos de carácter ideológico.

“El Concurso Nacional de Belleza no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a Señorita Colombia, en política y defiende la institucionalidad de Colombia. Por lo tanto, rechaza cualquier pronunciamiento de las participantes en torno a la actividad política”, señaló la organización.

El documento también exhorta a las candidatas a mantener una postura neutral mientras representen oficialmente a sus municipios o departamentos: