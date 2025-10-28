La recién elegida Señorita Antioquia, Laura Gallego, se encuentra en el centro de una fuerte controversia luego de que salieran a la luz una serie de videos en los que realiza comentarios políticos considerados violentos y ofensivos hacia figuras públicas como el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Los clips, que circularon ampliamente en redes sociales, fueron grabados antes de su coronación y muestran a la joven acompañada de reconocidos empresarios y personalidades políticas.
En uno de ellos, Gallego aparece junto al empresario paisa Santiago Botero, a quien le plantea una polémica pregunta:
“En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”, pregunta la ahora reina.
Botero responde que al exalcalde Quintero, a lo que Gallego replica:
Y a Petro, al menos un cachazo
En otro video, la antioqueña aparece junto al abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, a quien también interpela sobre a quién “le daría la bala”. De la Espriella responde:
No, hombre. A esos estoy por no darles ni una bala, que les caiga la justicia
Reacciones políticas y sociales
Las declaraciones generaron una ola de críticas desde distintos sectores. Entre los primeros en pronunciarse estuvo Daniel Quintero, quien rechazó el contenido de los videos y señaló a la joven de representar lo que denominó la “cultura narco” de Antioquia.
“Es la cultura que mató a Héctor Abad Gómez, a Jesús María Valle, que causó la masacre del Aro y que enterró a cientos de jóvenes en la escombrera”, escribió el exalcalde en su cuenta de X (antes Twitter).
En redes sociales, la controversia escaló rápidamente, con usuarios que calificaron a Gallego como “la reina paraquita”, en alusión a los comentarios violentos que se le atribuyen.
Hasta el momento, Laura Gallego no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los videos ni sobre la polémica que estalló justo después de su elección como Señorita Antioquia.
Pronunciamiento del Concurso Nacional de Belleza
Ante la repercusión del caso, el Concurso Nacional de Belleza emitió un comunicado oficial en el que se desvincula de cualquier tipo de participación política por parte de las candidatas y rechaza los pronunciamientos de carácter ideológico.
“El Concurso Nacional de Belleza no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a Señorita Colombia, en política y defiende la institucionalidad de Colombia. Por lo tanto, rechaza cualquier pronunciamiento de las participantes en torno a la actividad política”, señaló la organización.
El documento también exhorta a las candidatas a mantener una postura neutral mientras representen oficialmente a sus municipios o departamentos:
El Concurso Nacional de Belleza conmina, respetuosamente, a las candidatas a abstenerse de participar en política mientras ostenten la representación de sus municipios, departamentos o regiones