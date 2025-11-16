Una nueva acción violenta volvió a estremecer el oriente de Cali. En la noche del sábado, un artefacto explosivo fue arrojado desde un vehículo en movimiento contra la Estación de Policía Los Mangos, generando una detonación que dejó tres personas heridas y daños en la infraestructura.
Heridos: un civil y dos uniformados afectados por esquirlas
El estallido alcanzó a un habitante de la zona, a un auxiliar de Policía que cumplía turno de vigilancia y a un subintendente, quienes sufrieron lesiones por esquirlas. Las autoridades confirmaron que ninguno de los tres presenta heridas de gravedad, aunque aún no se ha informado a qué centros médicos fueron trasladados.
Le puede interesar: Falleció Delgado Mallarino, general marcado por el Palacio de Justicia
La emergencia no solo provocó pánico entre los residentes del sector, sino que activó de inmediato los protocolos de seguridad de la Policía Metropolitana de Cali.
Cámaras registraron el momento del impacto
Las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de la estación captaron el instante en que el artefacto chocó contra uno de los costados de la edificación, generando la explosión y ocasionando daños materiales menores.
Minutos después, el área fue acordonada mientras técnicos antiexplosivos inspeccionaban la zona para descartar la presencia de otros dispositivos.
Segundo ataque en menos de 24 horas
El hecho ocurre con apenas un día de diferencia del atentado contra un CAI de la Policía, también en Cali, que por fortuna no dejó heridos. Esta seguidilla de ataques ha aumentado la preocupación entre las autoridades locales, que temen que exista una estrategia coordinada para afectar puntos policiales.
La Estación Los Mangos ya había sido blanco de otro atentado meses atrás. El 10 de junio, en medio de la fuerte oleada violenta registrada ese mes, una explosión en la misma estación dejó a una persona muerta, señalada como presunto responsable del ataque.
Además, el pasado 15 de noviembre, cerca de las 10:00 p. m., una granada fue lanzada contra la estación desde la avenida Ciudad de Cali, reviviendo la alarma entre los habitantes del oriente de la ciudad.
Le puede interesar: María Corina advierte “hora decisiva” y Trump ya tomó decisión
Explosivo lanzado desde un vehículo: así ocurrió el ataque
La primera hipótesis señala que el artefacto fue arrojado desde un vehículo que pasó frente a la estación, versión que fue ratificada tras revisar los videos de seguridad.
Ante ello, se activó un plan candado para ubicar el automotor involucrado, mientras unidades especializadas realizaron un barrido en el sector para identificar posibles riesgos adicionales.
Investigación podría conectar este ataque con hechos anteriores
La Policía Metropolitana de Cali anunció que la investigación quedó en manos de equipos de inteligencia y de policía judicial, quienes buscan establecer si este nuevo atentado guarda relación con el ocurrido el día anterior o con los ataques previos registrados en la ciudad.