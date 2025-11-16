Una nueva acción violenta volvió a estremecer el oriente de Cali. En la noche del sábado, un artefacto explosivo fue arrojado desde un vehículo en movimiento contra la Estación de Policía Los Mangos, generando una detonación que dejó tres personas heridas y daños en la infraestructura.

Heridos: un civil y dos uniformados afectados por esquirlas

El estallido alcanzó a un habitante de la zona, a un auxiliar de Policía que cumplía turno de vigilancia y a un subintendente, quienes sufrieron lesiones por esquirlas. Las autoridades confirmaron que ninguno de los tres presenta heridas de gravedad, aunque aún no se ha informado a qué centros médicos fueron trasladados.

La emergencia no solo provocó pánico entre los residentes del sector, sino que activó de inmediato los protocolos de seguridad de la Policía Metropolitana de Cali.

Cámaras registraron el momento del impacto

Las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de la estación captaron el instante en que el artefacto chocó contra uno de los costados de la edificación, generando la explosión y ocasionando daños materiales menores.

Minutos después, el área fue acordonada mientras técnicos antiexplosivos inspeccionaban la zona para descartar la presencia de otros dispositivos.