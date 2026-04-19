¿Por qué hay elecciones atípicas este domingo en Sitionuevo y Concepción?

La repetición de los comicios por decisión judicial es la razón detrás de las elecciones atípicas que se celebran este domingo en los municipios de Sitionuevo, Magdalena, y Concepción, Santander, donde más de 27 mil ciudadanos fueron convocados nuevamente a las urnas.

Desde las 8:00 de la mañana, la jornada electoral se desarrolla con normalidad y con la totalidad de los puestos de votación habilitados, bajo la coordinación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el acompañamiento de autoridades locales y organismos de control.

En ambos casos, las elecciones se realizan luego de que se declarara la nulidad de los actos de elección de los alcaldes anteriores, lo que obligó a expedir nuevos decretos por parte de las gobernaciones departamentales en febrero de 2026 para convocar a los ciudadanos a elegir nuevamente a sus mandatarios.

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En Sitionuevo, un total de 21.755 ciudadanos están habilitados para votar, de los cuales 10.248 son mujeres y 11.507 hombres. Para este proceso, la Registraduría instaló cinco puestos de votación —uno en la cabecera municipal y cuatro en corregimientos— con 59 mesas distribuidas entre zonas urbanas y rurales.

Además, en el puesto principal del municipio se implementó un sistema de autenticación biométrica para validar la identidad de los votantes y garantizar la transparencia del proceso. En total, fueron designados 427 jurados de votación, quienes fueron previamente capacitados para cumplir sus funciones durante la jornada.

Por su parte, en el municipio de Concepción, ubicado en el oriente de Santander, 5.328 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto. De ellos, 2.577 son mujeres y 2.751 hombres.

Allí se dispusieron siete puestos de votación —uno urbano y seis rurales— con un total de 18 mesas. Al igual que en Sitionuevo, la Registraduría implementó verificación biométrica en el puesto de la cabecera municipal como medida adicional de control.

Para atender la jornada en Concepción, fueron designados 135 jurados de votación, entre titulares y remanentes, quienes también recibieron capacitación previa por parte de la entidad electoral.

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En total, entre ambos municipios, se habilitaron 77 mesas de votación distribuidas en 12 puestos, lo que permite cubrir tanto las áreas urbanas como rurales y facilitar el acceso de los ciudadanos a las urnas.

Durante la jornada, las autoridades han reiterado el llamado a la participación y al respeto por las garantías democráticas. Asimismo, recordaron que los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación a través de la página web oficial de la Registraduría.

El proceso electoral se extenderá hasta las 4:00 de la tarde, cuando se cerrarán las urnas y comenzará el conteo de votos que definirá a los nuevos alcaldes de estos municipios.

Estas elecciones atípicas representan un mecanismo institucional para restablecer la legitimidad democrática en los territorios, tras la anulación de los resultados anteriores, y garantizar que sean los ciudadanos quienes elijan a sus autoridades locales.