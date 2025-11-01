El monumento a Cristo Rey en el Cerro de los Cristales cumplió 72 años desde su inauguración. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) realizará un recorrido conmemorativo con invitados especiales, rindiendo tributo a esta obra que se ha convertido en símbolo de la ciudad y epicentro de un ecoparque que atrae a miles de turistas anualmente.

La historia del Cristo Rey se remonta a 1949, cuando el padre jesuita José María Arteaga impulsó su construcción. Cuatro años después, el 25 de octubre de 1953, fue inaugurado. La obra, creada por los hermanos italianos Alideo y Adelino Tazzioli Fontanini, tiene 26 metros de altura y un peso de 464 toneladas, destacándose en el paisaje caleño como un ícono de paz con sus brazos abiertos.

Hoy, el Cristo Rey no es solo un sitio de peregrinación religiosa, sino también un ecoparque administrado por el Dagma que ha recibido a más de 260 mil personas en lo que va de 2025. Según señaló Mauricio Mira Pontón, director de la entidad, “este espacio se ha consolidado como uno de los principales centros de atracción turística de la ciudad y uno de los más importantes a nivel de Suramérica”.

Entre los hitos recientes de visitantes se registraron más de 8.000 personas durante el Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’, y 10.000 peregrinos el Jueves Santo de 2025. Además, durante la ‘Semana de la Biodiversidad’, el monumento fue destino de miles de turistas nacionales y extranjeros.

Pontón también destacó el trabajo de los eco-guías, muchos de ellos jóvenes de veredas y corregimientos cercanos, quienes “transforman a diario los recorridos y el turismo de naturaleza, en armonía con la biodiversidad”. El director reiteró el compromiso con la conservación del ecoparque, resaltando sus servicios ecosistémicos como la captura de carbono y la regulación climática.

Con sus brazos extendidos, el Cristo Rey sigue recibiendo a caleños y visitantes, confirmándose, después de 72 años, como un símbolo perdurable de fe, cultura y naturaleza.