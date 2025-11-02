La Secretaría Distrital de Movilidad informó cómo operará la medida de pico y placa en Bogotá durante noviembre de 2025, que aplica para vehículos particulares entre el 1 y el 30 de noviembre.

La restricción se mantiene de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., mientras que los fines de semana y festivos no aplica, con excepción del pico y placa regional, que rige los lunes festivos en los principales corredores de ingreso a la ciudad.

De acuerdo con la entidad, la medida sigue el esquema habitual:

Días impares: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Días pares: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

A continuación, el calendario completo del pico y placa para el mes de noviembre de 2025:

1 y 2 de noviembre: No aplica la medida.

Semana del 3 al 9: Pico y placa regional el lunes festivo 3; luego, rotación habitual según número de placa.

Semana del 10 al 16: Medida activa de lunes a viernes; fines de semana sin restricción.

Semana del 17 al 23: Pico y placa regional el lunes 17; resto de la semana con rotación habitual.

Semana del 24 al 30: Medida activa de lunes a viernes; el fin de semana sin restricción.

La Alcaldía Mayor de Bogotá recordó a los ciudadanos que pueden consultar excepciones y permisos especiales en la página oficial de la Secretaría de Movilidad, así como programar sus desplazamientos con anticipación para evitar sanciones.