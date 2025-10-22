El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este miércoles al mandatario colombiano, Gustavo Petro, como “un matón y un tipo muy malo”, durante declaraciones ofrecidas desde la Oficina Oval de la Casa Blanca.
Trump aseguró que Colombia produce grandes cantidades de droga que “pasan por México”, y advirtió que las autoridades estadounidenses “más vale que lo vigilen”. Además, sostuvo que “tomará medidas muy serias contra él y su país, o en lo que se ha convertido su país, que es una trampa mortal”, en alusión a la crisis de seguridad y narcotráfico.
Las declaraciones se producen en medio de la escalada de tensiones diplomáticas entre ambos países, tras el anuncio del republicano de suspender la ayuda financiera a Colombia como parte de su ofensiva contra el narcotráfico.
“A partir de hoy hemos suspendido todos los pagos a Colombia”, dijo Trump, confirmando el fin de los aportes económicos mientras se revisan las relaciones bilaterales.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a las acusaciones
El primer mandatario respondió a las duras declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo llamó “matón y mal tipo” y lo acusó de “fabricar muchas drogas”.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró que acudirá a instancias judiciales en Estados Unidos para defenderse.
"De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EE.UU., altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense", escribió el mandatario colombiano.
Agregando que: "siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe. (..) Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda".