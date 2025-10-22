El presidente Gustavo Petro reaccionó a las acusaciones

El primer mandatario respondió a las duras declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo llamó “matón y mal tipo” y lo acusó de “fabricar muchas drogas”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró que acudirá a instancias judiciales en Estados Unidos para defenderse.

"De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EE.UU., altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense", escribió el mandatario colombiano.

Agregando que: "siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe. (..) Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda".