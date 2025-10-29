En lo que parece ser el inicio más contundente de los últimos años en la Liga de Campeones, la fase de grupos de la edición 2025-26 está siendo testigo de una demostración de fuerza sin precedentes por parte de los clubes más fuertes de Europa, puesto que, tanto el PSG, el Bayer, Arsenal y el Real Madrid, fueron campeones en sus respectivas ligas, a excepción del inter, el cual quedó de segundo en una final muy apretada.

Tras la tercera jornada, la cual ha finalizado y estamos a contados días de iniciar la cuarta. Un extraordinario grupo de cinco equipos mantiene una puntuación perfecta, sin conocer aún la derrota o el empate.

El Paris Saint-Germain (PSG) y el Bayern de Múnich no solo comparten el liderato con 9 puntos, sino que también son los artilleros más letales del torneo. El equipo parisino, con 13 goles a favor, y el conjunto bávaro, con 12, han enviado un mensaje claro sobre sus ambiciones esta temporada. Muy de cerca, el Inter de Milán y el Arsenal completan el círculo de equipos, destacándose por sus defensas de hierro: ninguno de los dos ha encajado un solo gol. Estos puntos son muestra de un abre bocas y un buen inicio de temporada, pues en pocas temporadas inician con una posición tan constante en la tabla, prometiendo un nivel altísimo de estos equipos, dejando no ha un favorito viable

Resultados y Tendencias Destacadas: