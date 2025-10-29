Inicio
Fútbol

Champions League: Una disputa histórica entre gigantes

Mié, 29/10/2025 - 15:50
Una primera mirada a la clasificación de la Liga de Campeones 2025-26 muestra un arranque de poder y contundencia por parte de los equipos favoritos.
Empieza la cuarta jornada de la UEFA Champions League con los líderes yendo por el primer puesto
Créditos:
EFE/EPA/RONALD WITTEK

En lo que parece ser el inicio más contundente de los últimos años en la Liga de Campeones, la fase de grupos de la edición 2025-26 está siendo testigo de una demostración de fuerza sin precedentes por parte de los clubes más fuertes de Europa, puesto que, tanto el PSG, el Bayer, Arsenal y el Real Madrid, fueron campeones en sus respectivas ligas, a excepción del inter, el cual quedó de segundo en una final muy apretada.

Tras la tercera jornada, la cual ha finalizado y estamos a contados días de iniciar la cuarta. Un extraordinario grupo de cinco equipos mantiene una puntuación perfecta, sin conocer aún la derrota o el empate.

Le puede interesar: Los días difíciles de Juan Otero en el Sporting

El Paris Saint-Germain (PSG) y el Bayern de Múnich no solo comparten el liderato con 9 puntos, sino que también son los artilleros más letales del torneo. El equipo parisino, con 13 goles a favor, y el conjunto bávaro, con 12, han enviado un mensaje claro sobre sus ambiciones esta temporada. Muy de cerca, el Inter de Milán y el Arsenal completan el círculo de equipos, destacándose por sus defensas de hierro: ninguno de los dos ha encajado un solo gol. Estos puntos son muestra de un abre bocas y un buen inicio de temporada, pues en pocas temporadas inician con una posición tan constante en la tabla, prometiendo un nivel altísimo de estos equipos, dejando no ha un favorito viable

Resultados y Tendencias Destacadas:

  • Dominio Absoluto: PSG, Bayern, Inter, Arsenal y el vigente campeón, Real Madrid, han ganado sus primeros tres partidos, acumulando 9 puntos cada uno. Esta concentración de equipos con rendimiento perfecto en esta etapa es inusual y promete una lucha encarnizada por los primeros puestos
  • Fuego Ofensivo: Mientras el Arsenal y el Real Madrid se basan en un equilibrio sólido, el Borussia Dortmund es el tercer equipo más goleador (12 GF), aunque su defensa más permeable lo sitúa en la sexta posición
  • Sorpresa y Regularidad: El Newcastle United se cuela entre los 8 primeros, mostrando un rendimiento sólido. Por su parte, el Manchester City, con 7 puntos, demuestra su consistencia habitual, aunque ha sido propenso a uno que otro empate

 

    Creado Por
    Redacción Kienyke.com
    Champions League
    Real Madrid
    Liverpool
    Bayern Múnich
    Inter de Milán
    Siga a KIENYKE en Google News
    Siga nuestro canal de WhatsApp
    Más KienyKe
    Política
    María José Pizarro declina ser cabeza de lista del Pacto
    Senadora María José Pizarro
    La senadora anunció su decisión en medio de las tensiones internas del Pacto Histórico con Carolina Corcho y expresó su respaldo a Iván Cepeda.
    Colombia
    Más de US14 mil millones en inversión extranjera: ProColombia
    ProColombia en la esfera de Las Vegas
    Tres años de trabajo articulado demuestran que la narrativa de "Colombia, El País de la Belleza" se traduce en progreso tangible: las riquezas locales hoy generan impacto global en exportaciones, inversión y turismo.
    Las Kienes
    El libro que demuestra que la paz tiene rostro de mujer
    Mujeres Guerreras que Buscan la Paz
    El Politécnico Gran Colombiano presentó Mujeres Guerreras que Buscan la Paz, una obra que rinde homenaje al poder femenino en la reconciliación nacional.
    Entretenimiento
    Ariana Grande le dice adiós a su melena rubia de Wicked, ¿cómo quedó?
    Ariana Grande nuevo look
    Ariana Grande reveló en sus redes sociales que ya no tiene la melena rubia de su personaje Glinda en Wicked.
    Kien Opina
    Robinson Castillo
    Mié, 29/10/2025 - 09:46
    Pensar es un lujo y lo estamos perdiendo
    Robinson Castillo
    Federico Arellano Mendoza
    Mar, 28/10/2025 - 09:31
    No me toquen ese vals porque me matan…
    Federico Arellano Mendoza
    Antonio Correa
    Lun, 27/10/2025 - 11:35
    Y ganó Petro
    Antonio Correa
    Carlos Salas
    Lun, 27/10/2025 - 10:40
    Qué payasada
    Carlos Salas Silva