El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el sábado que los dos sobrevivientes del ataque militar contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Caribe serán enviados a Colombia y Ecuador, sus países de origen. La embarcación, descrita como un “submarino que transportaba drogas”, fue atacada el jueves por fuerzas estadounidenses, en lo que representa al menos el sexto operativo de este tipo desde septiembre.

En su red social Truth Social, Trump expresó: “Fue un gran honor destruir un enorme submarino lleno de drogas que se dirigía a Estados Unidos. La inteligencia estadounidense confirmó que transportaba principalmente fentanilo y otras drogas ilegales”.

Le puede interesar: CNE investiga a Álvaro Uribe por su candidatura al Senado 2026

Detalles del ataque y víctimas

El Pentágono publicó en X (antes Twitter) un video en blanco y negro del operativo. En las imágenes se observa la nave desplazándose casi sumergida bajo la superficie del agua, seguida de varias explosiones que impactan la parte trasera del vehículo marítimo.

Según Trump, cuatro personas viajaban a bordo, de las cuales dos murieron en el ataque —una más de lo informado inicialmente— y las otras dos serán repatriadas para detención y enjuiciamiento. Con este anuncio, se confirma que las operaciones militares estadounidenses en la región han causado al menos 29 muertes.