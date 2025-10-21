Un juez colombiano condenó este martes a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora por su participación en el asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado en Bogotá.

Según precisó la Fiscalía colombiana en un comunicado, Mora aceptó haber participado en la planeación y ejecución del magnicidio, ocurrido el 7 de junio en el occidente de la capital colombiana.

Detalles de la sentencia y participación en el crimen

El detenido deberá cumplir 21 años de prisión por homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, todas conductas agravadas, añadió la información oficial.

La Fiscalía detalló que Mora condujo un vehículo y lo puso a disposición para el reconocimiento previo del lugar del crimen, además de trasladar a otros involucrados que entregaron el arma al adolescente que disparó contra la víctima.

A Mora le ofrecieron 5 millones de pesos (unos 1.300 dólares) por su participación en el plan criminal, según indicó el organismo investigador.

Otros detenidos y antecedentes del caso

Por este caso han sido detenidas siete personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien fue sancionado el 27 de agosto con 7 años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas.

El asesinato de Uribe Turbay, el primer magnicidio de un aspirante presidencial en más de tres décadas, ha sacudido la campaña electoral y reavivado los temores de violencia política en Colombia, similares a los de la campaña de 1990, cuando fueron asesinados Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.

