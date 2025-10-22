Laura Acuña habla de complejo problema de salud

Laura Acuña, una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, ha preocupado a sus seguidores tras confesar que atraviesa por una compleja situación de salud que no ha logrado superar en los últimos días. Aunque suele ser reservada con su vida personal, en esta ocasión ella abrió su corazón para hablar del duro momento que enfrenta.

Conocida por su participación en exitosos programas como Muy buenos días, La Voz, Yo me llamo y La vuelta al mundo en 80 risas, la presentadora de televisión contó en una reciente aparición que se siente “muy mal” desde hace varios días tras regresar de un viaje.

“Yo no creo que esto sea una gripa, esto es otra cosa, no sé si covid recargado, influenza, pero no sé qué será. Realmente hace mucho tiempo no me sentía así”, expresó Laura Acuña visiblemente afectada.