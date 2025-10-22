Laura Acuña habla de complejo problema de salud

Laura Acuña, una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, ha preocupado a sus seguidores tras confesar que atraviesa por una compleja situación de salud que no ha logrado superar en los últimos días. Aunque suele ser reservada con su vida personal, en esta ocasión ella abrió su corazón para hablar del duro momento que enfrenta.
Conocida por su participación en exitosos programas como Muy buenos días, La Voz, Yo me llamo y La vuelta al mundo en 80 risas, la presentadora de televisión contó en una reciente aparición que se siente “muy mal” desde hace varios días tras regresar de un viaje.
“Yo no creo que esto sea una gripa, esto es otra cosa, no sé si covid recargado, influenza, pero no sé qué será. Realmente hace mucho tiempo no me sentía así”, expresó Laura Acuña visiblemente afectada.
La bumanguesa relató que ha pasado varias noches sin poder descansar debido a un fuerte dolor de cabeza que no cede con medicamentos, una situación que ya ha sido evaluada por su médico.
“Llevo ocho días con esto y debería haber pasado. Estoy con antibiótico y si no hay mejoría me van a cambiar el tratamiento. Tengo miedo porque no estoy sintiendo un cambio atroz. Hay preocupación en el ambiente”, confesó la también abogada.
A pesar del mal momento, Laura Acuña se mantiene activa y cercana a sus seguidores, quienes no han dudado en enviarle mensajes de apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación.
Una madre entregada a sus hijos
Lejos de las cámaras y los reflectores, Laura Acuña está completamente dedicada a su rol más importante: ser mamá. Fruto de su matrimonio con el empresario Rodrigo Kling, la presentadora es madre de dos hijos: Helena y Nicolás.
La llegada de sus pequeños fue especialmente significativa, ya que Acuña enfrentó dificultades para concebir debido a la endometriosis que padece. Sin embargo, con tratamientos y mucha perseverancia, logró cumplir su sueño de ser madre, una etapa que hoy define como la más importante de su vida.