Inicio
Colombia

Tribunal absolvió a Álvaro Uribe por el delito de soborno en el caso de Monsalve

Mar, 21/10/2025 - 11:11
El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por soborno en actuación penal y cuestionó el testimonio de Juan Guillermo Monsalve.
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
Créditos:
EFE.

El Tribunal Superior de Bogotá decidió absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal dentro del proceso relacionado con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado uno de los testigos clave en el caso. La decisión revoca la condena emitida en primera instancia y determina que no existieron pruebas suficientes que vincularan al exmandatario con la supuesta manipulación de testigos.

El magistrado encargado de la lectura del fallo explicó que la valoración de las pruebas fue errónea en la sentencia anterior y que el testimonio de Monsalve, sobre el cual se sustentaba buena parte del proceso, no cumplió con los criterios de verificación exigidos por la ley.

“La falladora se equivocó”, señala el Tribunal

El Tribunal fue enfático en afirmar que la jueza Sandra Heredia, responsable del fallo de primera instancia, incurrió en errores de valoración probatoria.

“La falladora se equivocó”, señala el documento, al explicar que la sentencia condenatoria no se apoyó en elementos de prueba sólidos ni en una verificación rigurosa del testimonio central del proceso.

Según el alto tribunal, la Fiscalía tampoco corroboró de manera adecuada las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve, quien aseguraba que Uribe y su entorno habrían intentado influir en su versión de los hechos sobre presuntos vínculos del expresidente con grupos paramilitares.

Cuestionamientos al testimonio del “testigo estrella”

El fallo recalca que el testimonio de Monsalve presentaba inconsistencias y no fue debidamente contrastado con otras evidencias.

“El Tribunal encontró vacíos en la corroboración de los dichos de Monsalve y concluyó que no existe soporte probatorio que permita determinar responsabilidad penal del expresidente Uribe”, se lee en el documento.

Los magistrados insistieron en que las decisiones judiciales deben sustentarse en pruebas verificables y no en afirmaciones que carezcan de respaldo documental o testimonial.

Creado Por
Sandra Vargas
Álvaro Uribe
Tribunal Superior
Coyuntura Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Deportes
Luis Díaz se posiciona como uno de los jugadores más costosos del mundo
Luis Díaz uno de los jugadores más caros del mundo
Luis Díaz es el único colombiano que entró en la lista de los futbolistas con mayor valoración en el mercado, ¿de qué puesto quedó?
Regiones
Policías implicados en secuestro de comerciante en Ábrego
El Gaula rescató a Álvaro Páez en Ábrego y capturó a seis implicados, incluidos un capitán y un patrullero.
El Gaula rescató a Álvaro Páez en Ábrego y capturó a seis implicados, incluidos un capitán y un patrullero de la Policía. El caso genera conmoción nacional.
Colombia
Tribunal declaró inocente a Uribe y tumbó la condena de 12 años de prisión
Expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Se concluyó que Álvaro Uribe Vélez no fue el determinador del ofrecimiento de sobornos ni de prebendas jurídicas a exparamilitares para que declararan contra el senador Iván Cepeda.
Mundo
Gustavo Petro podría entrar a la Lista Clinton, advierte senador
Estados Unidos evalúa incluir a Petro en la Lista Clinton
El senador Bernie Moreno anunció que Gustavo Petro y su familia serían incluidos en la Lista Clinton, elevando la crisis diplomática con Estados Unidos.
Kien Opina
Federico Arellano Mendoza
Mar, 21/10/2025 - 08:37
Rásguense las vestiduras…
Federico Arellano Mendoza
Heidy Sánchez Barreto
Mar, 21/10/2025 - 08:26
Sistema Distrital de Cuidado: entre la promesa transformadora y la realidad limitada
Heidy Sánchez Barreto
Carlos Salas
Lun, 20/10/2025 - 10:26
Y no será bonito
Carlos Salas
Alejandro Toro
Dom, 19/10/2025 - 17:13
Devolveremos la mesada 14 para los profesores
Alejandro Toro