Tribunal absuelve a Uribe por soborno en caso de Carlos Enrique Vélez

Mar, 21/10/2025 - 10:01
El Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena al expresidente Álvaro Uribe por soborno en actuación penal y concluyó que no hubo pruebas de dolo directo.
Expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Créditos:
Centro Democrático.

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal, dentro del proceso relacionado con el testigo Carlos Enrique Vélez Ramírez. En un fallo de segunda instancia, el magistrado Manuel Antonio Merchán sostuvo que las pruebas practicadas en el juicio no demostraron un vínculo doloso que permitiera señalar a Uribe como determinador de la conducta punible.

“La Sala revocará la condena impuesta y en su lugar lo absuelve por esta conducta. Se ordena compulsar copias para que se investigue”, señaló el fallo leído este martes.

Tribunal halló error en la aplicación del dolo eventual

Durante la lectura de la decisión, el magistrado Merchán explicó que el tribunal encontró un error jurídico en la sentencia de primera instancia, al aplicar la figura del dolo eventual como base de la condena.

“La figura de la determinación penal exige dolo directo, no eventual. El instigador debe tener la intención clara de inducir al autor a cometer el delito”, indicó el magistrado.

Según la Sala, esta mala interpretación afectó la validez de la sentencia anterior y obligó a revocar el fallo condenatorio contra el exmandatario.

No hubo pruebas que vincularan a Uribe con pagos o instrucciones

El fallo también estableció que no se demostró que Álvaro Uribe hubiese ordenado pagos o dado instrucciones al testigo Vélez Ramírez.

“Carlos Enrique Vélez nunca mencionó a Uribe como responsable de los pagos, ni los abogados Diego Cadena ni Juan José Salazar le atribuyeron ese vínculo”, precisó el magistrado Merchán.

Además, la frase pronunciada por Uribe —“que digan la verdad”— no puede interpretarse como un intento de inducir falsedad, señaló la Sala.

Tribunal cuestiona credibilidad del testigo Vélez

Otro de los puntos clave del fallo se centró en las inconsistencias del testimonio de Carlos Enrique Vélez, considerado pieza fundamental en el proceso.

El Tribunal determinó que su declaración carecía de espontaneidad y mostraba exigencias económicas que ponían en duda su veracidad.

“El testigo cambió versiones y mostró interés económico, lo que afecta su credibilidad”, citó el magistrado.

Alias ‘Copra’ y ‘Fauner José Barahon’ también coincidieron en describir a Vélez como un testigo “enredador al mejor postor”, lo que debilitó su testimonio ante la justicia.

Implicaciones del fallo

Con esta decisión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez queda absuelto del delito de soborno en actuación penal. La sentencia ordena compulsar copias para que se investigue el origen de las inconsistencias detectadas durante el proceso, mientras se da por cerrado uno de los capítulos judiciales más mediáticos de los últimos años en Colombia.

Creado Por
Sandra Vargas
Álvaro Uribe
Tribunal Superior
Fiscalía General de la Nación
